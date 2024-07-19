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شرطة دبي تُنظم مبادرة «صوتك مسموع» في حتا

شرطة دبي تُنظم مبادرة «صوتك مسموع» في حتا
20 يوليو 2024 01:24

دبي (وام)

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة في مركز شرطة حتا بالتعاون مع مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في منطقة حتا، مبادرة «صوتك مسموع» التي استهدفت لقاء أفراد المجتمع وتعزيز التواصل وتفعيل قنوات الاتصال المباشر معهم بما يكفل مشاركتهم في إبداء الملاحظات والمُقترحات.
‫واستمعت شرطة دبي خلال اللقاء إلى استفسارات أهالي منطقة حتا وملاحظاتهم حول خدمات شرطة دبي الهادفة إلى تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعادهم، فيما أجاب الضباط على الاستفسارات والملاحظات، وقدموا الإرشادات التوعوية المهمة التي تفيد أفراد المجتمع.
حضر اللقاء العميد عبد الله الهفيت، نائب مدير مركز شرطة حتا، والعميد دكتور عبدالرحمن شرف مدير مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وعدد من كبار الضباط والمواطنين في منطقة حتا.

شرطة دبي
دبي
الإمارات
حتا
شرطة حتا
مركز حماية الدولي
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