شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة «سقيا الماء» للعمال

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت إدارة المراسم والعلاقات العامة في شرطة أبوظبي مبادرة «سقيا الماء» بالتعاون مع مديرية المرور والدوريات الأمنية، واشتملت على توزيع المياه الباردة والعصائر والفاكهة على فئة العمال في مدينة أبوظبي.

وأكد العميد سيف سعيد الشامسي، مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة، أن المبادرة تأتي تحقيقاً للأولويات الاستراتيجية لشرطة أبوظبي وهي إسعاد المجتمع، من خلال الاهتمام بفئة العمال خصوصاً خلال فصل الصيف. ولفت إلى أهمية تنفيذ المبادرات الإنسانية التي تستهدف إسعاد العمال باعتبارهم جزءاً مهماً في عملية الإنتاج، وشريكاً فاعلاً في المسيرة التطويرية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، من منطلق حرصها على قيم التسامح والتراحم، مشيداً بدور العمال الحيوي في مجتمعنا، وإسهاماتهم البارزة في مسيرة الخير والعطاء.