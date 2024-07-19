فارس المزروعي: «ليوا للرطب» منصة وطنية لترسيخ الاستدامة

منطقة الظفرة (الاتحاد)

أكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، أن مهرجان ليوا للرطب منصة وطنية لترسيخ مفهوم الاستدامة في دولة الإمارات عبر سعيه لاستدامة التراث الإماراتي، واستدامة القطاعين البيئي والزراعي في الوقت نفسه، ولاسيما في زراعة أشجار النخيل التي تحمل قيمة تراثية مهمة في المجتمع لارتباطها بالعادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة، إضافة إلى قيمتها البيئية والاقتصادية.

جاء ذلك، خلال الزيارة التي قام بها معاليه أمس إلى فعاليات ومسابقات الدورة الـ20 من المهرجان، الذي يقام في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

وتوجه بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، لمتابعته الدائمة وتوجيهاته بتطوير مختلف فعاليات المهرجان ومسابقاته وأنشطته الهادفة.

وتجول معاليه في المهرجان يرافقه عبدالله مبارك المهيري مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، وعبيد خلفان المزروعي مدير المهرجان..

واطلع على سير فعالياته وزار جناح هيئة أبوظبي للتراث، وأجنحة الجهات الداعمة والراعية والمشاركة في المهرجان.

والتقى معاليه أعضاء لجان تحكيم مزاينة الرطب والفواكه، واطلع على آلية استلام المشاركات والتحكيم في مسابقات المهرجان.

وزار معاليه ركن المرأة الإماراتية «حشمة وأناقة»، الذي يقدم مجموعة من الأزياء الإماراتية التقليدية.