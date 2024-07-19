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علوم الدار

أحمد بن حميد النعيمي: «يوم عهد الاتحاد» رمز ملهم

أحمد بن حميد النعيمي: «يوم عهد الاتحاد» رمز ملهم
20 يوليو 2024 01:26

عجمان (وام)

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أعرب الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل الحاكم للشؤون المالية والإدارية ورئيس دائرة المالية في عجمان، عن فخره واعتزازه بـ«يوم عهد الاتحاد»، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مؤكداً أن يوم 18 يوليو يمثّل مناسبة وطنية ملهمة جديدة للاحتفاء بمسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة التي شهدت في مثل هذا اليوم من عام 1971 وضع الهيكل الأساسي لقيامها في 2 ديسمبر من العام نفسه على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسِّسين.
وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي: «لا تزال ذكرى يوم توقيع وثيقة الاتحاد، ودستور دولة الإمارات، وإعلان بيان اتحادها، واسمها، محفورة في عقولنا وقلوبنا منذ 53 عاماً، بوصفها محطة جوهرية لانطلاق مسيرة دولتنا الحبيبة نحو ذرى المجد».
وأضاف أن تخليد هذا اليوم مناسبة وطنية يحتفى بها في كل عام، ما سيجعله راسخاً في ذاكرة الأجيال المتعاقبة على مر العقود، ليكون الرمز الذي سيوطد تلاحمهم وترابطهم وولاءهم للوطن واتحاده. 

أحمد بن حميد النعيمي
الإمارات
محمد بن زايد
الشيخ زايد
اتحاد الإمارات
يوم عهد الاتحاد
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