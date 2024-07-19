راشد بن حميد النعيمي: «يوم عهد الاتحاد» يجسد أنبل قيم الوفاء

عجمان (وام)

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يوم 18 يوليو من كل عام «يوم عهد الاتحاد»، يجسد أنبل قيم الوفاء ويجدد الولاء لقيادة حكيمة أرست قواعد اتحاد شامخ ومنارة عز وإنجاز في مختلف المحافل.

وأعرب الشيخ راشد بن حميد عن فخره واعتزازه بهذه المناسبة الوطنية التي تُسطر في أجندة الاحتفالات الوطنية لتكون شاهدة على قصة خالدة عمادها وضع الهيكل الأساسي لقيام الاتحاد على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسِّسين.

وقال إن ما غرسه القادة المؤسسون نراه اليوم ونعيشه حياة رغيدة مثالية فيما تمضي قيادتنا الرشيدة قُدماً على طريق العز والمجد والازدهار لوطننا الغالي.