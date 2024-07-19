رئيس المحكمة الاتحادية العليا: «يوم عهد الاتحاد» يعزز الولاء والانتماء

أبوظبي (وام)

أكد المستشار محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أن التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد الثامن عشر من يوليو من كل عام، مناسبة وطنية باسم «يوم عهد الاتحاد»، يصادف سروراً وابتهاجاً في قلوب المنتمين لهذا الوطن الغالي، فخراً واعتزازاً بما وصلت إليه إماراتنا من مكانة سامية في مراقي التنمية والتطور والازدهار، جاءت ثمرة طيبة لمسيرة مظفّرة انطلقت في ذلك اليوم المبارك، على دعائم من الحكمة والحصافة وبُعد النظر والتسامح والأخوة وإعلاء القيم النبيلة، أرساها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسون، طيب الله ثراهم، وتستمر بخطى واثقة وفي يد أمينة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وقال البادي، بهذه المناسبة، إن التقاء الإرادة السامية والعزيمة الصادقة وروح الوحدة والتلاحم في ذلك اللقاء التاريخي، وضع الأساس المتين لهذا الصرح الوطني الشامخ، الذي نباهي به الأمم والمجتمعات.

وأضاف: في «يوم عهد الاتحاد» نستذكر ذلك التاريخ الخالد، ونعاهد قيادتنا الحكيمة على توريثه للأجيال لتنشئتها على حب الوطن والولاء والانتماء له والتضحية من أجله.