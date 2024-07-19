السبت 20 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

افتتاح مركز «إسكان أبوظبي» في منطقة الظفرة

افتتاح مركز «إسكان أبوظبي» في منطقة الظفرة
20 يوليو 2024 01:26

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
خبراء لـ«الاتحاد»: استراتيجية تونس لمكافحة الإرهاب تستهدف تحصين المجتمع
مسؤولون: «يوم عهد الاتحاد» يرسخ الوعي الوطني ويؤصل الهوية

أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان عن افتتاح فرع مركز «إسكان أبوظبي» المركز الموحّد لخدمات الإسكان في مدينة زايد- منطقة الظفرة، وذلك بهدف تعزيز رحلة المتعاملين في منطقة الظفرة، وتمكينهم من الوصول إلى خدمات الهيئة بسهولة ويسر.
وتشمل الخدمات التي يقدمها الفرع للمتعاملين خدمات المنح السكنية، والقروض السكنية، والإعفاءات، وشراء الأراضي السكنية، وخدمات استبدال المنافع السكنية.
وقال حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان: «نسعى من خلال افتتاح فرع مركز إسكان أبوظبي في منطقة الظفرة إلى تعزيز خدماتنا المقدمة للمواطنين في منطقة الظفرة وتمكين متعاملينا في المنطقة من الوصول إلى خدماتنا بسهولة، وذلك بما يساهم في تسهيل رحلة حصولهم على المنافع السكنية التي تلبي احتياجاتهم وتساهم في تعزيز جودة حياتهم، وبما يتماشى مع مستهدفاتنا الرامية للارتقاء بمعدلات رضا المتعاملين عن الخدمات السكنية في إمارة أبوظبي بمختلف مناطقها».
ويستقبل فرع مركز «إسكان أبوظبي» في منطقة الظفرة المتعاملين من يوم الاثنين إلى الخميس من الساعة 7 صباحاً حتى 3 عصراً، والجمعة من الساعة 7 إلى 11:30 صباحاً.
كما يمكن للمستفيدين من خدمات الهيئة تقديم طلبات الخدمات السكنية عبر تطبيق «إسكان أبوظبي»، المنصة الرقمية التفاعلية الرديفة لمركز «إسكان أبوظبي»، التي تضم جميع الخدمات التي تقدمها هيئة أبوظبي للإسكان، ويحتاجها المواطن في رحلة الحصول على المنفعة السكنية بشكل مُيسَّر.

أبوظبي
الإمارات
الظفرة
هيئة أبوظبي للإسكان
الإسكان
حمد حارب المهيري
المنح السكنية
القروض السكنية
الأراضي السكنية
المنافع السكنية
آخر الأخبار
طفلان يسيران بجوار مبان مدمرة في خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: عائلات غزة فقدت كل شيء والأوضاع تتدهور يومياً
20 يوليو 2024
«الحوثيون» هاجموا 88 سفينة تجارية منذ نوفمبر الماضي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تدمير صاروخين و4 مسيّرات «حوثية».. وإصابة سفينة قبالة ساحل عدن
20 يوليو 2024
ترامب متحدثاً خلال اليوم الأخير من مؤتمر الحزب الجمهوري (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب: أترشح لأكون رئيساً لكل الأميركيين
20 يوليو 2024
أرشيفية
الأخبار العالمية
مقاتلات عراقية تقصف أوكاراً لـ«داعش» شمالي بغداد
20 يوليو 2024
كير ستارمر وزيلينسكي خلال مباحثاتهما في لندن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
رئيس أوكرانيا يبحث عن «دعم قوي» من ستارمر
20 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©