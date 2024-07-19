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نهيان بن مبارك يحضر أفراح الشامسي في العين

نهيان بن مبارك خلال الحفل (وام)
20 يوليو 2024 01:27

العين (وام)

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حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش حفل استقبال أقامه سالم سعيد بن ضاوي الشامسي، بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة عبدالله حمدان بن شخبوط الشامسي. أقيم حفل الاستقبال في قاعة الظاهر في مدينة العين، بحضور جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين.
وهنّأ معاليه العريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار. من جانبهم، أعرب ذوو العريسين عن بالغ سعادتهم بهذه المناسبة، وشكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، لمشاركته أفراحهم، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن. تخلل حفل الاستقبال عروض الفنون الشعبية ولوحات تراثية وأهازيج.

نهيان بن مبارك
الإمارات
أفراح الشامسي
العين
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