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علوم الدار

سيف وعبدالله بن زايد والشيوخ يشهدون  حفل تخريج دفعة من منتسبي الخدمة الوطنية

سيف وعبدالله بن زايد والشيوخ يشهدون  حفل تخريج دفعة من منتسبي الخدمة الوطنية
19 يوليو 2024 23:57

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، حفل تخريج الدفعة الـ20 من مجندي الخدمة الوطنية (2023-2024)، الذي عُقد في مركز تدريب سيح حفير بأبوظبي بحضور سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والشيخ فيصل بن سلطان القاسمي، وعدد من الشيوخ.

وهنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، خلال الحفل، الخريجين الجدد على ما حقّقوه من إنجاز، متمنياً لهم كل التوفيق والسداد في خدمة الوطن والحفاظ على مصالحه ومكتسباته وإنجازاته، وحثّهم على تطبيق ما اكتسبوه من مهارات ومعرفة خلال البرنامج التدريبي بكفاءة ومسؤولية، في تعزيز قدرات مؤسساتهم الوطنية.

بدأ الحفل بالسلام الوطني، بعدها قدّم الخريجون عروضاً عسكرية أظهرت جاهزيتهم واستعدادهم للدفاع عن الوطن بروح وطنية عالية، كما قدّموا استعراضات عسكرية لما تلقوه في ميادين التدريب، عكست مهاراتهم واحترافيتهم في تنفيذ المهام ومستوى تأهيلهم العالي.

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حضر الحفل الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من كبار ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع، وجمع من أهالي وذوي الخريجين.

تلقى المجندون تدريبات أساسية ومتخصصة خلال فترة برنامج الخدمة في العلوم والمهارات العسكرية إلى جانب حصص المشاة واللياقة البدنية والفنون القتالية.

المصدر: وام
سيف بن زايد
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