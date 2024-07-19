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عمر الدرعي يؤكد رسوخ مبادئ "عهد الاتحاد" في الخطاب الديني بالدولة

عمر الدرعي يؤكد رسوخ مبادئ "عهد الاتحاد" في الخطاب الديني بالدولة
20 يوليو 2024 01:02

أبوظبي (وام)
أكد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، على رسوخ مبادئ عهد الاتحاد في مسيرة الخطاب الديني في الدولة، مترحماً على المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والقادة المؤسسين الذين أرسوا عهد الاتحاد وشيدوا صرحه ورسموا بنيانه، داعياً الله تعالى بالتوفيق والسداد للقيادة الرشيدة.

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جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة الرئيسي في أبوظبي، بحضور أحمد راشد النيادي مدير عام الهيئة بالإنابة، والمديرين التنفيذين ومديري أفرع الهيئة.
وناقش الدكتور الدرعي مع الحضور مبادرات الهيئة ومشاريعها المجدولة، مؤكداً أهمية تطوير خدمات الهيئة في تلبية احتياجات المساجد والمجتمع، وأهمية الحضور الديني المنضبط والمعتدل في جميع منابر الهيئة ووسائلها التواصلية والتفاعلية مع الجمهور.

 

عمر حبتور الدرعي
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