افتتاح السوق الإماراتي في «تشينغداو»

تشينغداو (وام)

افتتح أمس «السوق الإماراتي» في مدينة تشينغداو الصينية، ضمن فعاليات مهرجان الصداقة الإماراتي الصيني في محافظة تشينغداو احتفاء بالذكرى الأربعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، ويستمر حتى 21 يوليو الجاري ليقدم للجمهور الصيني باقة متنوعة من المنتجات والفنون الإماراتية.

يضم السوق أجنحة متخصصة لعرض وبيع التمور، والحرف اليدوية التقليدية، والمأكولات الإماراتية الشهيرة، إلى جانب معرض خاص يوثق مسيرة العلاقات بين البلدين.

تتخلل فعاليات السوق عروض فنية إماراتية، وورش عمل للفنون التقليدية، في إطار برنامج ثقافي متكامل يعكس الهوية الإماراتية.

يأتي تنظيم الحدث ضمن سلسلة فعاليات تقام في البلدين بمناسبة مرور أربعة عقود على إقامة العلاقات الدبلوماسية، بهدف تعزيز التفاهم المتبادل وفتح آفاق جديدة للتعاون في شتى المجالات.