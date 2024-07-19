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مسؤولة صينية: الإمارات شريك استراتيجي مهم

مسؤولة صينية: الإمارات شريك استراتيجي مهم
20 يوليو 2024 01:26

تشينغداو (وام)

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أكدت جانغ هوي، نائب سكرتير الحزب الشيوعي لمدينة تشينغداو، أهمية الاحتفالات بالذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية في تعزيز التعاون والتبادل بين البلدين في مختلف المجالات.
وأعربت هوي عن أملها في أن تسهم هذه الفعاليات في تعميق التفاهم المتبادل بين الشعبين الصيني والإماراتي، مؤكدة التزام مدينة تشينغداو بتقديم كل أشكال الدعم اللازم لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
جاء ذلك خلال كلمة ألقتها في افتتاح مهرجان الصداقة الإماراتي الصيني في تشينغداو، الذي أقيم احتفاء بمرور 40 عاماً على تأسيس العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأبرزت مكانة تشينغداو كمدينة مركزية مهمة على الساحل الصيني ووجهة سياحية وثقافية ذات تاريخ عريق، لافتة إلى أن المدينة شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث بلغ ناتجها الاقتصادي الإجمالي 1.58 تريليون يوان في عام 2023، محتلة المرتبة 13 بين المدن الكبرى في الصين.
وأكدت هوي أن الإمارات تعد شريكاً استراتيجياً مهماً للصين، مشيرة إلى أن العلاقات الثنائية شهدت تطوراً كبيراً في ظل الزيارات المتبادلة بين قادة البلدين.
وكشفت أن حجم التجارة بين تشينغداو والإمارات بلغ 14.95 مليار يوان في عام 2023، مع تسجيل زيادة ملحوظة في الاستثمارات المتبادلة.

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