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علوم الدار

شرطة أبوظبي تكرم 133 فائزاً ببرنامج «حافز»

شرطة أبوظبي تكرم 133 فائزاً ببرنامج «حافز»
20 يوليو 2024 14:11

كرمت شرطة أبوظبي 133 فائزاً في برنامج حافز، من منتسبي قطاع الموارد البشرية وقطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، والمكتب التنفيذي بالقيادة، ضمن النسخة الثالثة للبرنامج، وذلك في إطار جهود إدارة أداء العاملين بقطاع الموارد البشرية، المستمرة في تحفيز المنتسبين على تحقيق المزيد من الإنجازات الريادية في مسيرة التحسين والتطوير.

وأعرب العميد جاسم محمد الهرمودي، نائب مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، والعميد علي محمد الزعابي، نائب مدير قطاع الموارد البشرية، خلال تكريمهما للفائزين، عن الشكر والتقدير للمنتسبين على جهودهم المتميزة، ضمن برنامج حافز، والتي تنعكس إيجابياً على استدامة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في المجتمع، مؤكدين اهتمام شرطة أبوظبي المستمر بتحفيز المنتسبين وإسعادهم، واهتمامها بترسيخ البيئة الإيجابية للعمل الشرطي والأمني من خلال إدراج برامج احترافية، تسهم في تحفيز المنتسبين على التنافس الإيجابي.

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وأعرب المكرمون عن سعادتهم بالتكريم ضمن برنامج حافز، مثمنين دعم ورعاية القيادة الشرطية واهتمامها المستمر بتحفيز المنتسبين على الإبداع والابتكار والتميز محلياً وإقليمياً ودولياً.

المصدر: وام
شرطة أبوظبي
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