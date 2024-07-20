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رئيس الدولة يتلقى رسالة من أمير قطر تتضمن دعوة للمشاركة في القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي

رئيس الدولة يتلقى رسالة من أمير قطر تتضمن دعوة للمشاركة في القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي
20 يوليو 2024 14:37

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، تضمنت دعوة سموه للمشاركة في القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي التي ستعقد خلال شهر أكتوبر المقبل في الدوحة.

واستلم الرسالة معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، أمس، خلال استقباله سعادة الدكتور سلطان بن سالمين المنصوري، سفير دولة قطر الشقيقة لدى دولة الإمارات، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي.

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وجرى خلال اللقاء استعراض آفاق العلاقات الأخوية، وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين الشقيقين ويعود بالخير على شعبيهما.

المصدر: وام
محمد بن زايد
الإمارات
قطر
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