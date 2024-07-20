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الإمارات ترحب بإعلان محكمة العدل الدولية «استمرار الاستيطان الإسرائيلي ينتهك الشرعية الدولية»

الإمارات ترحب بإعلان محكمة العدل الدولية «استمرار الاستيطان الإسرائيلي ينتهك الشرعية الدولية»
20 يوليو 2024 15:19

رحبت دولة الإمارات بما صدر عن محكمة العدل الدولية من رأي استشاري يعتبر سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية انتهاكاً للقانون الدولي.

وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تشدد على رفضها لجميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار.

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وشددت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

المصدر: وام
الإمارات
وزارة الخارجية
محكمة العدل الدولية
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