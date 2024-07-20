«نواة».. برنامج تمكين الشباب في «التقنيات المتقدمة»

الشارقة (الاتحاد)

أعلن مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا، التابع لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، عن إطلاق برنامجه التأسيسي الأول من نوعه في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة «نواة»، وذلك في إطار حرصه على تمكين أجيال المستقبل من إحداث نقلة نوعية تسهم في تعزيز المشهد العلمي والتقني في إمارة الشارقة، مواكبة لمتطلبات روح العصر.

حيث يُعد برنامج «نواة»، اللبنة الأولى وحجر الأساس لرحلة إبداعية استثنائية في التعلم والقيادة والتأثير، مستهدفاً 60 منتسباً ومنتسبة من ناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة، إضافة إلى أبناء إمارة الشارقة في الصفوف الدراسية من التاسع إلى الثاني عشر، وذلك لاكتشاف واستثمار شغفهم بالعلوم والتكنولوجيا وتطوير مهاراتهم الإبداعية.

يركز البرنامج الذي يُقام في مقر مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا، بمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، على إكساب المنتسبين المهارات الشخصية والمعرفة التخصصية والفهم المتعمق في ثمانية مجالات تقنية رائدة من أبرزها: الذكاء الاصطناعي، والثورة القادمة، والاستدامة والطاقة، إلى جانب الروبوتات وإنترنت الأشياء وعلم الأحياء الاصطناعية.

ويؤكد مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا، أهمية دوره في دعم أجيال المستقبل من المبتكرين والمبدعين، لتمكينهم من الإسهام بفعالية في صناعة مستقبل أكثر تطوراً وتقدماً، بما ينعكس إيجاباً على المجتمع، وذلك من خلال برنامج «نواة»، الذي يتيح الفرصة للمشاركين في اكتساب 12 مهارة نوعية منها مهارات العرض وتقبل النقد البنّاء، وإدارة المشاريع، والتفكير النقدي، والإبداع في حل المشكلات.

كما يوفر «نواة» العديد من المزايا للمشاركين مثل المشاركة في جلسات نقاشية ملهمة مع كوكبة من الخبراء، وزيارات خارجية تفاعلية لشركات عالمية بما يتيح لهم الفرصة في التعرف على القطاعات الحيوية والفرص المهنية للنجاح والقيادة والتأثير.

ويهدف برنامج «نواة» إلى تشكيل الطموحات المهنية المبكرة للمشاركين في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة من خلال توفير الفرص لاستكشافها وفهمها وتصورها، لبناء جيل جديد من القادة المؤثرين إيجابياً قي مستقبل التكنولوجيا والابتكار في المجتمع، علاوة على تعزيز ثقافة التميز التعاوني، مع التأكيد على الدور الحيوي للعمل الجماعي بروح الفريق في تحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي.

ويتيح مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا فرصة المشاركة في برنامج نواة، للمهتمين من النشء في الفئة المستهدفة، عبر ميزة التسجيل المباشر في القناة الموحدة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين على تطبيق «واتساب» من خلال الرقم 0564147787، أو عبر زيارة الصفحة الرسمية للمركز في مواقع التواصل الاجتماعي @rq_scitech.