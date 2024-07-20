الأحد 21 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تعزز وعي السائقين بسلامة إطارات المركبات

خلال فعاليات المبادرة (من المصدر)
21 يوليو 2024 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
118 طالباً إماراتياً يشاركون في البرنامج الجامعي الصيفي
«الصلح خير» تسويات ودية للمنازعات الأسرية

نفذت شرطة أبوظبي مبادرة توعية ميدانية للسائقين حول أهمية فحص إطارات المركبات ضمن مشاركتها في مهرجان ليوا السنوي للرطب بمدينة ليوا في منطقة الظفرة، وبالتعاون مع مجموعة «ميشلان» ويأتي البرنامج ضمن حملة وزارة الداخلية تحت شعار «صيف بلا حوادث»، وبالتزامن مع حملة شرطة أبوظبي «صيّف بأمان»، تطبيقاً لاستراتيجيتها في أمن الطرق.
وقدم فرع التوعية والتثقيف المروري في إدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة الظفرة التابع لمديرية المرور والدوريات الأمنية شرحاً للسائقين من زوار المهرجان حول الاحتياطات اللازمة لقيادة المركبة في الصيف، وأهمية فحص الإطارات، والتأكد من سلامتها واستبدالها في حالة انتهاء صلاحيتها أو وجود أي تشققات عليها أو انتفاخ، مع استخدام الأصناف الجيدة والمطابقة للمواصفات لتجنب الحوادث المرورية التي تقع بسبب انفجارها، إلى جانب توزيع كتيبات توعية وهدايا للسائقين.
وأكد العقيد أحمد خادم القبيسي، مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية في منطقة الظفرة، اهتمام شرطة أبوظبي بتنفيذ مبادرات التوعية للجمهور بمختلف الموضوعات، حرصاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق كافة.

شرطة أبوظبي
أبوظبي
مهرجان ليوا للرطب
وزارة الداخلية
آخر الأخبار
حمدان بن زايد يزور مهرجان ليوا للرطب
علوم الدار
حمدان بن زايد يزور مهرجان ليوا للرطب
اليوم 18:12
أبوظبي
علوم الدار
سحب قد تصاحبها أمطار وارتفاع درجات الحرارة غدا
اليوم 18:24
انفجار مبنى عقب غارة جوية إسرائيلية بوسط قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد رفض ممارسات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية المحتلة
21 يوليو 2024
أرشيفية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدعو مجلسيْ «النواب» و«الدولة» الليبييْن لحل أزمة البلاد
21 يوليو 2024
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
عشرات القتلى في ضربات إسرائيلية على قطاع غزة
21 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©