الأحد 21 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

60 حديقة وممشى في عجمان

بلدية عجمان تعمل على زيادة المسطحات الخضراء في الإمارة (من المصدر)
21 يوليو 2024 01:01

سعيد أحمد (عجمان) 

أخبار ذات صلة
النخيل.. عطاء مستدام
9 مليارات درهم تصرفات عقارية في عجمان خلال النصف الأول

أكد أحمد سيف المهيري، مدير إدارة الزراعة والحدائق العامة بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن الدائرة تعمل على زيادة المساحات الخضراء في الإمارة، وفقاً للرؤية والأهداف الاستراتيجية وانسجاماً مع توصيات المخطط الحضري، الذي يهدف إلى زراعة 5% من إجمالي مساحة الإمارة، وتوفير الأماكن الترفيهية والمماشي والحدائق للمواطنين والمقيمين والزوار.
وأشار إلى أن إجمالي المساحة الخضراء في الإمارة، بلغ في نهاية العام الماضي مليونين و265 ألفاً و285 متراً مربعاً، كما وصل عدد الحدائق في الفترة ذاتها إلى 38 حديقة في مختلف مناطق الإمارة، و22 ممشى بطول 29155 متراً طولياً، و3 مسارات للدراجات الهوائية بطول 20800 متر طولي. 
وقال المهيري، إن الدائرة تسعى لزراعة الطرق والدوارات وجوانب الطرق، لتجميل المدينة، وتحسين البيئة وخفض الضوضاء وتحسين البصمة الكربونية، بالإضافة إلى إعادة استخدام المياه المُعاد تدويرها للري، انسجاماً مع أهداف الأجندة الوطنية لعام 2036، لافتاً إلى أنه تم توزيع الحدائق حسب المخطط الحضري ومبدأ «مدينة الـ15 دقيقة» . 
ولفت مدير إدارة الزراعة والحدائق العامة بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان إلى أن الدائرة تحرص بشكل مستمر على استخدام الأشجار ضمن مشاريعها الزراعية، والمتمثلة في الغاف والسدر والأراك، وتعمل الدائرة حالياً على تنفيذ عدد من المشاريع، من أهمها مشروع إنشاء حديقة قطاعية بمنطقة الحليو، وإنشاء عدد من الحدائق السكنية بالأحياء المختلفة، وتجميل شارع الشيخ عمار، وشارع الاتحاد، وتمديد شبكة الري المركزية لمدينة عجمان، بالإضافة إلى عدد من المشاريع المستقبلية والمتضمنة تجميل وري شوارع الشيخ مكتوم والشيخ محمد بن زايد وشارع الشيخة فاطمة، وحديقة واحة زايد.

الزراعة
الحدائق العامة
دائرة البلدية والتخطيط
عجمان
آخر الأخبار
حمدان بن زايد يزور مهرجان ليوا للرطب
علوم الدار
حمدان بن زايد يزور مهرجان ليوا للرطب
اليوم 18:12
أبوظبي
علوم الدار
سحب قد تصاحبها أمطار وارتفاع درجات الحرارة غدا
اليوم 18:24
انفجار مبنى عقب غارة جوية إسرائيلية بوسط قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد رفض ممارسات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية المحتلة
21 يوليو 2024
أرشيفية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدعو مجلسيْ «النواب» و«الدولة» الليبييْن لحل أزمة البلاد
21 يوليو 2024
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
عشرات القتلى في ضربات إسرائيلية على قطاع غزة
21 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©