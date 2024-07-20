60 حديقة وممشى في عجمان

سعيد أحمد (عجمان)

أكد أحمد سيف المهيري، مدير إدارة الزراعة والحدائق العامة بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن الدائرة تعمل على زيادة المساحات الخضراء في الإمارة، وفقاً للرؤية والأهداف الاستراتيجية وانسجاماً مع توصيات المخطط الحضري، الذي يهدف إلى زراعة 5% من إجمالي مساحة الإمارة، وتوفير الأماكن الترفيهية والمماشي والحدائق للمواطنين والمقيمين والزوار.

وأشار إلى أن إجمالي المساحة الخضراء في الإمارة، بلغ في نهاية العام الماضي مليونين و265 ألفاً و285 متراً مربعاً، كما وصل عدد الحدائق في الفترة ذاتها إلى 38 حديقة في مختلف مناطق الإمارة، و22 ممشى بطول 29155 متراً طولياً، و3 مسارات للدراجات الهوائية بطول 20800 متر طولي.

وقال المهيري، إن الدائرة تسعى لزراعة الطرق والدوارات وجوانب الطرق، لتجميل المدينة، وتحسين البيئة وخفض الضوضاء وتحسين البصمة الكربونية، بالإضافة إلى إعادة استخدام المياه المُعاد تدويرها للري، انسجاماً مع أهداف الأجندة الوطنية لعام 2036، لافتاً إلى أنه تم توزيع الحدائق حسب المخطط الحضري ومبدأ «مدينة الـ15 دقيقة» .

ولفت مدير إدارة الزراعة والحدائق العامة بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان إلى أن الدائرة تحرص بشكل مستمر على استخدام الأشجار ضمن مشاريعها الزراعية، والمتمثلة في الغاف والسدر والأراك، وتعمل الدائرة حالياً على تنفيذ عدد من المشاريع، من أهمها مشروع إنشاء حديقة قطاعية بمنطقة الحليو، وإنشاء عدد من الحدائق السكنية بالأحياء المختلفة، وتجميل شارع الشيخ عمار، وشارع الاتحاد، وتمديد شبكة الري المركزية لمدينة عجمان، بالإضافة إلى عدد من المشاريع المستقبلية والمتضمنة تجميل وري شوارع الشيخ مكتوم والشيخ محمد بن زايد وشارع الشيخة فاطمة، وحديقة واحة زايد.