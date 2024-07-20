«مركز الاتحاد للأخبار» و«تريندز» يشاركان في أعمال تطوعية بـ«كيب تاون»

كيب تاون (الاتحاد)

شارك مركز الاتحاد للأخبار ومركز تريندز للبحوث والاستشارات في أعمال تطوعية في كيب تاون بجنوب أفريقيا، وذلك في إطار الاحتفاء بيوم مانديلا العالمي، الذي يُصادف 18 يوليو من كل عام، تخليداً لذكرى الزعيم الراحل نيلسون مانديلا الذي ناضل من أجل الحرية والعدالة والمساواة في جنوب أفريقيا والعالم.

وتم تنظيم الأعمال التطوعية لمساعدة المحتاجين من قبل مؤسسة إرث مانديلا في كيب تاون بالتعاون مع IGT Solutions، حيث تركز المؤسستان على تمكين الشباب وتدريبهم في مجالات عدة.

واستعرض زوندوا مانديلا، رئيس مؤسسة تراث مانديلا، المشاريع والمبادرات التي تقوم بها المؤسسة بالتعاون مع العديد من الجهات الخيرية والتنموية والتي تهدف إلى خلق فرص عمل للشباب ومنحهم المهارات المطلوبة في سوق العمل.

ورافق زوندوا مانديلا المشاركين في جولة للعديد من المراكز والفعاليات التي تقدم برامج تمكين للشباب، وقدم شرحاً عن البرامج التي تسعى للحفاظ على إرث مانديلا للأجيال القادمة، وتشجيع مبادئ العدالة والتعايش والحوار والاحترام.

وقال الدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار، إن مشاركة مركز الاتحاد للأخبار في العمل التطوعي بمناسبة يوم مانديلا العالمي تنبع من الإيمان بأهمية العمل التطوعي والإنساني، وتأتي احتفاء بذكرى مانديلا، رمز الحرية والعدالة والمساواة، وتكريماً لإرثه في بناء عالم أفضل، مؤكداً أهمية العمل التطوعي في تعزيز التكافل الاجتماعي، ونشر روح التعاون بين أفراد المجتمع.

وأشار الكعبي إلى أن الإمارات وجنوب أفريقيا تشتركان في التركيز على مبادئ التعايش والحوار ونبذ العنصرية، والاحترام المتبادل على المستوى العالمي، مؤكداً أن الزعيم مانديلا يحظى بمكانة عظيمة في دولة الإمارات.

ومن جهته، قال الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن اليوم الدولي لنيلسون مانديلا يمثل فرصة للتوقف والاحتفاء بهذا الزعيم التاريخي وإرادته وإصراره على إحداث التغيير الإيجابي، ليس في جنوب أفريقيا فقط بل على مستوى الإنسانية بوجه عام، وأكد العلي حاجة العالم لاستلهام هذه الروح الإيجابية لمانديلا من أجل بناء مستقبل أفضل لشعوبنا وللبشرية كلها.

وثمّن العلي التعاون مع مؤسسة إرث مانديلا، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما يسهم في نشر القيم التي آمن بها مانديلا.

أنشطة متنوعة

ساهم وفد مركز الاتحاد للأخبار و«تريندز» في أنشطة تطوعية متنوعة عدة، من بينها حملات تنظيف وتجميل بعض المناطق الفقيرة، وتوزيع المساعدات على المحتاجين، ومساعدة كبار السن، والمشاركة في فعاليات ترفيهية وتعليمية للأطفال.