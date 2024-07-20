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علوم الدار

الإمارات والصين.. 40 عاماً من الصداقة والتعاون

الإمارات والصين.. 40 عاماً من الصداقة والتعاون
21 يوليو 2024 01:03

تشينغداو (وام)
شهد مهرجان الصداقة الإماراتي - الصيني في مدينة تشينغداو الصينية إقبالاً كبيراً من الزوار منذ انطلاقه أمس الأول، احتفاءً بمرور 40 عاماً على تأسيس العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، حيث توافدت أعداد غفيرة خلال اليومين الماضيين على المهرجان الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام، للتعرف على ثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة وتراثها الغني، وحظي السوق الإماراتي باهتمام كبير من قبل الجمهور الصيني، الذي أبدى إعجابه بالمعروضات التقليدية والحرفية التي تجسد أصالة وتنوع الثقافة الإماراتية.. وأكدت كل من نجود الشامسي، وأماني الطنيجي، ممثلتي وزارة الثقافة الإماراتية، أهمية المهرجان في تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين الصديقين، وأشادتا بالتفاعل الإيجابي الملحوظ من قبل الجمهور الصيني مع مختلف فعاليات المهرجان.

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وأعرب عدد من زوار مهرجان الصداقة الإماراتي - الصيني، عن سعادتهم بالمشاركة في هذا الحدث الثقافي، مُشيدين بفرصة استكشاف ثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة عن قرب.. وقال جانغ بو، أحد زوار المهرجان: «لم أكن على دراية كافية بالثقافة الإماراتية، لكن زيارتي اليوم أتاحت لي فرصة استكشاف التقاليد الإماراتية الأصيلة من خلال الأطعمة التقليدية والأزياء، وقد أثار ذلك إعجابي بشكل كبير». وأكدت وانغ شوي، إحدى زائرات المهرجان، أن الفعاليات منصة مثالية لتعزيز التفاهم والتقارب بين الشعبين الصيني والإماراتي، كما يسهم تبادل المعرفة بشكل كبير في توطيد العلاقات بين البلدين.

 

الإمارات
الصين
العلاقات الثنائية
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