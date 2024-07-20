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علوم الدار

3000 حملة توعية وتفتيش في منطقة الظفرة

خلال حملات التفتيش بالظفرة (من المصدر)
21 يوليو 2024 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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نفذت بلدية منطقة الظفرة ممثلةً بفرق التواجد البلدي ما يزيد على 3005 حملات توعية وتفتيش على مستوى مدن المنطقة، وذلك في النصف الأول من العام الجاري. وتواصل البلدية تنظيم الحملات وورش التوعية والتثقيف بهدف رفع المستوى التوعوي لدى المجتمع للمحافظة على المظهر الجمالي التي تتميز به منطقة الظفرة ومكافحة الظواهر السلبية وذلك في إطار جهود البلدية المتواصلة للمحافظة على صحة وسلامة البيئة. والارتقاء بنمط الحياة وتحقيق مستوى معيشي مستدام يسهم في إسعاد المجتمع في مدن منطقة الظفرة.
كما تحرص البلدية على الاستمرار في تقديم المبادرات والأنشطة التي من شأنها تعزيز قيم المسؤولية المجتمعية والتعريف بالقوانين واللوائح والتشريعات، لتحفيز الرقابة الفعّالة على المظهر العام والصحة العامة مع مراعاة شروط الاستدامة البيئية وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات العالمية من خلال تطبيق أفضل الممارسات للمحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة وتخفيض استهلاك الطاقة. وتضمنت الحملات التفتيش على مراقبة بوابات عبور الجمال على الطرق السريعة، وحصر وإزالة الأعلام التالفة والمشوهة للمظهر العام، وحملة للتأكد من فعالية أسوار العزب والمزارع، والتفتيش للحد من الكتابة على الجدران. بالإضافة إلى حملة نظافة مرافق البلدية (الحدائق، الشواطئ، المتنزهات، المماشي)، وحصر المساكن المهجورة والمشوهة للمظهر العام في مدن منطقة الظفرة. وحملات الأماكن السكنية والصناعية والتجارية والأسواق العامة والمؤسسات الحكومية لتوعية الجمهور بأهمية المحافظة على مظهر المدينة.

الظفرة
بلدية الظفرة
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