«التشافي بالقراءة والكتابة» في جمعية الصحفيين

دبي (الاتحاد)

نظمت لجنة التدريب والتطوير بجمعية الصحفيين الإماراتية، ورشة بعنوان «التشافي بالقراءة والكتابة»، قدمتها الأستاذة هالة عادل المقت، مدربة ومعالجة حياة، وذلك بمقر الجمعية في دبي.

تناولت الورشة محوري القراءة والكتابة، ودورهما في المساعدة على التخلص من ضغوط الحياة ومعرفة الذات، والوصول إلى أفضل ما بداخلنا لاكتشاف حياة جديدة.

وأوضحت المدربة أن دور القراءة أو الكتابة في التشافي يكمن في مساعدة الفرد على التواصل مع نفسه بشكل أفضل، ويسهم في تحرير أي مشاعر سلبية يشعر بها.

وذكرت هالة المقت، خلال الورشة، أن التشافي بالقراءة الهادفة له مردود إيجابي كوسيلة لتعديل السلوك، وتخفيف الاضطرابات، وتحسين الصحة النفسية.

وعن دور الكتابة في التشافي، أكدت المدربة المقت أنها من أهم الممارسات التي يجب إضافتها إلى حياتنا اليومية ولو لبضع دقائق؛ لأنه تغيير يستحق السعي من أجله.

وأشارت فضيلة المعيني، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين، إلى أن الورشة تأتي ضمن خطة لجنة التدريب والتطوير، وتستهدف الصحفيين من أعضاء الجمعية.

وعن أهمية موضوع الورشة، قالت المعيني إنها تناقش بعض الأساليب المساعدة في التخلص من الضغوط والمشاكل والمشاعر السلبية التي قد نشعر بها في حياتنا اليومية، في عصر مليء بالضغوط النفسية، مشيدة بتفاعل الحضور خلال الورشة.