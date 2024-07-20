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علوم الدار

البرلمان العربي للطفل يناقش «المسؤولية المجتمعية»

54 طفلاً من 16 دولة عربية يشاركون في أعمال الجلسة الرابعة (وام)
21 يوليو 2024 01:02

الشارقة (وام)

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شارك 54 طفلاً يمثلون 16 دولة عربية من أعضاء البرلمان العربي للطفل في الجلسة الرابعة من دورة الانعقاد الثالث التي عقدت أمس بمقر المجلس الاستشاري بالشارقة.
وتناولت الجلسة موضوع (المسؤولية المجتمعية للعضو البرلماني)، وتحقيق جودة الحياة وتعزيز القيم الاجتماعية، وصولاً إلى مستقبل أفضل للطفولة العربية وخدمة أوطانهم.
وقال أيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، إن البرلمان العربي للطفل، منذ إنشائه في 2019، أتمَّ ثلاث دورات برلمانية بنجاح، وعقد 12 جلسة عامة، وساهم في تأهيل برلمانيين واعدين لمستقبل مشرق.
وأضاف «فرص التدريب المتواصلة والدبلومات التي طرحها البرلمان، أفادت الأعضاء ومكنتهم من أدوات الثقافة البرلمانية والقيم التربوية الأصيلة».
وثمّن الباروت الدعم الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للبرلمان العربي للطفل، من خلال رؤيته واهتمامه بالطفولة العربية.
وقال «إن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، يعكف على تعزيز البرامج والمبادرات، التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة للأطفال، وتعزيز فرصهم التعليمية والتنموية، كما يولي سموه أهمية كبيرة لدعم المشاريع التي تعزز من مكانة الطفل في المجتمع العربي».
كما أشاد بجهود قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ودور سموها الفاعل في دعم الطفل، وما ترعاه من مبادرات ومشاريع فاعلة.
الحقوق والواجبات 
استعرض الأطفال المشاركون، برئاسة الطفلة جنان الشريف رئيسة البرلمان، ممثلة لدولة الكويت، خلال الجلسة، تجاربهم الشخصية وآراءهم في كيفية تعزيز دور العضو البرلماني في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الحقوق والواجبات الاجتماعية للأطفال، مؤكدين أهمية بناء جيل يسهم في التنمية المستدامة والرخاء الاجتماعي في دولهم.

البرلمان العربي للطفل
الشارقة
المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة
المجلس الاستشاري
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