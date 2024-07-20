الأحد 21 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مقصود كروز: «عهد الاتحاد» يجسد مسيرة شامخة لوطن الإنسانية

مقصود كروز: «عهد الاتحاد» يجسد مسيرة شامخة لوطن الإنسانية
21 يوليو 2024 01:02

أبوظبي (وام) 

أخبار ذات صلة
الإمارات تؤكد رفض ممارسات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية المحتلة
الإمارات والصين.. صداقة راسخة وتعاون استراتيجي

قال مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الاحتفاء باليوم التاريخي لتوقيع وثيقة الاتحاد ودستور دولة الإمارات، مناسبة وطنية مضيئة، تعبر عن المسيرة الشامخة لوطن الإنسانية.
وأضاف، في تصريح بمناسبة «يوم عهد الاتحاد»، أن رمزية عهد الاتحاد ستظل خير شاهد على البدايات الواعدة والانطلاقة الفذة لمستقبل استثنائي حافل بإنجازات الفخر وتحقيق الوعد.
وتابع: «لا شك أن الاتحاد الذي تحقق في الثاني من ديسمبر للعام 1971 على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إنما كان بمثابة الترجمة العملية لما تم الاتفاق عليه بين الوالد المؤسس وإخوانه حكام الإمارات».
وأكد أن التاريخ سيسجل بمداد من نور اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يوم الثامن عشر من يوليو باعتباره يوم الفخر والاعتزاز بما قدمه الآباء المؤسسون، ولحظة فارقة في مسيرة شعب الاتحاد نحو مستقبل مشرق وإنجازٍ بروح الوحدة ومسار العطاء بلا حدود.

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
الإمارات
يوم عهد الاتحاد
آخر الأخبار
حمدان بن زايد يزور مهرجان ليوا للرطب
علوم الدار
حمدان بن زايد يزور مهرجان ليوا للرطب
اليوم 18:12
أبوظبي
علوم الدار
سحب قد تصاحبها أمطار وارتفاع درجات الحرارة غدا
اليوم 18:24
انفجار مبنى عقب غارة جوية إسرائيلية بوسط قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد رفض ممارسات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية المحتلة
21 يوليو 2024
أرشيفية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدعو مجلسيْ «النواب» و«الدولة» الليبييْن لحل أزمة البلاد
21 يوليو 2024
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
عشرات القتلى في ضربات إسرائيلية على قطاع غزة
21 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©