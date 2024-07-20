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علوم الدار

سلطان النعيمي: «يوم عهد الاتحاد» تثمين لتاريخ الإمارات وقيادتها

سلطان النعيمي: «يوم عهد الاتحاد» تثمين لتاريخ الإمارات وقيادتها
21 يوليو 2024 01:02

عجمان (وام) 

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أكد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرط عجمان، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يوم 18 يوليو مناسبة وطنية باسم «يوم عهد الاتحاد» هو تكريم من سموه وتثمين لمكانة هذا اليوم في تاريخ دولة الإمارات وقيادتها، واحتفاءٌ بالاجتماع التاريخي الذي عقد في هذا اليوم من عام 1971 والذي وقَّع فيه المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الحكام، طيب الله ثراهم، «وثيقة الاتحاد» ودستور الإمارات وأعلن فيه بيان الاتحاد والاسم الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وثمّن قائد عام شرطة عجمان هذا الاعتماد التاريخي كمناسبة وطنية، مؤكداً حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على ترسيخ مكانة وهوية الدولة واستذكار معالمها التاريخية في نفوس الأجيال، وذلك لما أحدثه هذا الحدث العظيم من تطور ورفعة وإعلاء لشأن الدولة لتصبح من أكثر دول العالم أمناً وحداثةً ورُقياً.

سلطان النعيمي
الإمارات
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