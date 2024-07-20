19 مليون درهم قيمة برامج «خيرية الشارقة» العلاجية

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أنفقت جمعية الشارقة الخيرية 19 مليون درهم ضمن برامجها الخيرية العلاجية للمستحقين داخل وخارج الدولة، ما أثمر عن إنشاء مجموعة من المستوصفات الصحية، وتسيير الحملات الطبية في عدد من البلدان المشمولة بمساعدات الجمعية، إلى جانب التكفل بعلاج شريحة كبرى من المرضى من سكان دولة الإمارات.

وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية لـ«الاتحاد»: من منطلق رؤية الجمعية وترجمة لرسالة مؤسسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، فإن برامج المساعدات العلاجية تحظى باهتمام كبير، حيث هي السبيل للوصول إلى جوهر المساعدات وهو تمكين الإنسان من الاعتماد على نفسه، فجودة الصحة ركيزة أساسية في قدرة الإنسان على العمل وكسب قوت يومه.

وأضاف: في هذا الصدد فإن الجمعية ركزت في برامج العلاج التي يتم تقديمها للمرضى ذوي الدخل المحدود من المواطنين والمقيمين داخل الإمارات على التكفل بمصروفات وتكاليف العلاج، ووجهت إلى التعامل مع مساعدات العلاج بشكل طارئ، والتكفل بعلاج الحالات المرضية من كافة إمارات الدولة، على عكس سائر المساعدات الأخرى التي يتم تقديمها للمستحقين من سكان إمارة الشارقة بشكل حصري، فيما سعت من خلال مكاتبها الإقليمية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية إلى تحقيق التنمية الصحية في البلدان التي تفتقر إلى المنشآت الطبية، فعمدت إلى التكفل ببناء المستشفيات والعيادات في القرى النائية بتلك البلدان، وتسيير القوافل الطبية إليها من حين لآخر.

وقال المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية: أنفقت الجمعية على دعم مشاريع الخير الصحية خارج الدولة نحو 3.7 مليون درهم، شملت بناء 12 عيادة طبية 2.3 مليون درهم، وتعكس هذه المنشآت حرص الجمعية على دعم الجانب الصحي في البلدان التي تفتقر للمنشآت الخدمية وعلى رأسها المنشآت الصحية، حيث توفر هذه المستوصفات الفحوصات الطبية العامة والعلاج والتطعيمات فضلاً عن برامج التوعية الصحية، كما وقامت على تنفيذ عدد من الحملات الطبية الممثلة في عمليات قسطرة القلب للأطفال بتكلفة 640 ألف درهم لتغطية نفقات 130 عملية قسطرة وقلب مفتوح للأطفال المصابين بأمراض قلبية مزهقة للنفس، إلى جانب حملت مكافحة العمى التي تكفلت بإجراء العمليات الجراحية لمرضى العيون بتكلفة 753 ألف درهم.

وتوجه عبد الله بن خادم بالشكر الجزيل لمتبرعي الجمعية نظير ما يقدمونه من جهود إنسانية في سبيل تخفيف أوجاع المرضى، وداعياً في الوقت ذاته إلى الاستفادة من قنوات التبرع الميسرة المتوفرة عبر الموقع الإلكتروني والرابط الذكي في توصيل صدقات المحسنين وتبرعاتهم من أجل إنقاذ مريض من براثن الإعياء الذي قد يؤدي به في نهاية المطاف إن لم يحصل على العلاج العاجل إلى حدوث مضاعفات جسيمة.

علاج 743 حالة مرضية

أوضح عبدالله سلطان بن خادم أن الجمعية تكفلت بعلاج 743 حالة مرضية من داخل الدولة بتكلفة 15.3 مليون درهم وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 543 حالة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، شملت أوراماً سرطانية، والفشل الكلوي، والتكفل بتسديد فواتير علاج المرضى في المستشفيات، إلى جانب زراعة الأعضاء للمرضى، وشراء وتوفير أجهزة طبية لأصحاب الهمم والتكفل بفحوصات العيون ومرضى الأسنان.

وأضاف أن مساعدات العلاج شملت كذلك، التكفل بقيمة العمليات الجراحية التي تندرج ضمن جراحات الأمراض المزهقة للنفس، والتي لا يسع المريض التأخر عن علاجها، وتشمل أمراض القسطرة والقلب والجلطة الدماغية وزراعات الأعضاء الحيوية كالكبد والنخاع والكلى.