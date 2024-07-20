«الصلح خير» تسويات ودية للمنازعات الأسرية

جمعة النعيمي (أبوظبي)

دعا محمد عبدالسلام كاظم، موجه أسري من دائرة القضاء أبوظبي، ضمن برنامج «الصلح خير» الزوجين في حال الضيق من شريك الحياة عند وقوع مشكلة أو مسألة ما، لاتباع 5 خطوات، أولاً: تذكر الحسنات حتى تهدأ، ثانياً: لا تجعلها تتراكم في قلبك ثم تنفجر على أمر لا يستحق. ثالثاً: لا تناقشه وأنت غضبان. رابعاً: حاول التركيز على هذه المسألة فقط ولا تتشعب. خامساً: احرص على إيجاد الحل وليس تفريغ القهر.

ولفت إلى أهمية مبادرات التوجيه الأسري في التوصل إلى التسويات الودية للمنازعات للمحافظة على استقرار الأسرة، وذلك تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لترسيخ الحلول البديلة لفض النزاعات، لاسيما المرتبطة بالأسرة، بما يضمن الحفاظ على تماسكها وترابطها. وأشار إلى أن برنامج «الصلح خير» للتوجيه الأسري بدائرة القضاء في أبوظبي، يعتبر من مبادرات التوجيه الأسري التي تسهم بشكل كبير في تعزيز الوعي المجتمعي لتمكين الأزواج من تجاوز الخلافات الأسرية.