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علوم الدار

لجنة المشاورات السياسية بين الإمارات وسلوفينيا تبحث تعزيز التعاون

لجنة المشاورات السياسية بين الإمارات وسلوفينيا تبحث تعزيز التعاون
21 يوليو 2024 01:02

ليوبليانا (وام)

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انطلقت أعمال الدورة الثانية للجنة المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية الإماراتية ووزارة الخارجية والشؤون الأوروبية في جمهورية سلوفينيا، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، وذلك في العاصمة السلوفينية ليوبليانا.
وترأس الاجتماع من جانب دولة الإمارات عبدالرحمن علي النيادي، مدير الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية، فيما ترأس الجانب السلوفيني نورسيتش شتامكار، المدير السياسي في وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية السلوفينية.
وأكد الجانبان، خلال الجلسة، عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وشددا على أهمية تعزيز التعاون على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف.
من جانبه، أشاد النيادي بالتقدم الذي تشهده العلاقات بين البلدين، وأكد أن هذه المشاورات تعكس حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة.

الإمارات
سلوفينيا
وزارة الخارجية
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