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علوم الدار

نهيان بن مبارك يحضر أفراح الشرياني في العين

نهيان بن مبارك خلال الحفل (وام)
21 يوليو 2024 01:02

العين (وام) 

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حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل الاستقبال الذي أقامه الدكتور يوسف الشيبة الشرياني، بمناسبة زفاف نجله «سيف» على كريمة خالد الشيبة الشرياني.
كما حضر الحفل، الذي أقيم في مجلس منازف بمدينة العين، جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين.
وهنّأ معاليه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاء والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.
من جانبهم، أعرب ذوو العروسين عن بالغ سعادتهم بهذه المناسبة وشكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، لمشاركته أفراحهم ومناسباتهم التي زادتها سعادة، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.
تخلل الحفل عروض من الفنون الشعبية الإماراتية، واللوحات التراثية والأهازيج.

نهيان بن مبارك
العين
أفراح الشرياني
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