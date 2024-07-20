النخيل.. عطاء مستدام

أبوظبي (الاتحاد)

النخيل قيمة تراثية مهمة في الإمارات لارتباطه الوثيق بالعادات والتقاليد الأصيلة للمجتمع، وحضوره الدائم في حياة المواطنين، إضافة إلى قيمته البيئية والاقتصادية، حيث تصدر الدولة التمور إلى أكثر من 135 دولة حول العالم. وتحتفي الدورة العشرون من مهرجان ليوا للرطب الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث في مدينة ليوا بالظفرة، ويستمر حتى الثامن والعشرين من يوليو الجاري، بالنخيل وكل ما يجود به من خير، عبر عشرات الفعاليات والأنشطة التي ترسخ مفهوم استدامة البيئة والزراعة، وتشهد تفاعلاً كبيراً من أبناء الوطن.



