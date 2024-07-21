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علوم الدار

مهرجان ليوا للرطب يتسلم 500 كيلو من الرطب ويتوج الفائزين بـ"الشيشي"

أرشيفية
21 يوليو 2024 14:40

توجت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا للرطب، الفائزين في مزاينة رطب "الشيشي" ضمن مسابقات الدورة الـ 20 من المهرجان التي تختتم في 28 يوليو الحالي في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

وكانت اللجنة المنظمة تسلمت 500 كيلوغرام رطب، من 50 مزارعاً من مختلف أرجاء الدولة للمشاركة في المزاينة التي رصدت لها 15 جائزة بقيمة إجمالية تبلغ 397 ألف درهم، حيث حصل الفائز الأول على 100 ألف درهم، والثاني على 75 ألفاً، والثالث 40 ألفاً.

وأسفرت النتائج عن فوز "ورثة سيف مبارك بن حفيظ المزروعي" بالمركز الأول، فيما جاء في المركز الثاني "معلا علي مرشد خميس المرر"، وفي المركز الثالث "محمد علي مرشد المرر"، وحصلت "غاية علي مسعود الظاهري" على المركز الرابع، وجاء في المركز الخامس "ورثة عيسى فارس سعيد المزروعي".

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وتسلم المهرجان صباح اليوم، مشاركات مزاينة رطب "بومعان" التي خصصت لها اللجنة المنظمة 15 جائزة بقيمة إجمالية تبلغ 397 ألف درهم، حيث يحصل الفائز الأول على 100 ألف درهم، والثاني على 75 ألفاً، والثالث 40 ألفاً.

وكان المهرجان قد تسلم أمس مشاركات المزارعين في مسابقة الليمون بفئتي "المحلي والمنوع" التي خصصت لها اللجنة المنظمة 10 جوائز تبلغ قيمتها 117 ألف درهم لكل فئة، وستعلن نتائجها مساء اليوم، حيث شارك في فئة الليمون المحلي 35 مزارعاً بمجموع 350 كيلوغرام، وفئة الليمون المنوع 33 مزارعاً بمجموع 330 كيلوغرام.

المصدر: وام
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