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علوم الدار

"تريندز" تبرز الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة في أفريقيا

"تريندز" تبرز الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة في أفريقيا
21 يوليو 2024 14:50

تناولت جلسة نقاشية عقدها مركز "تريندز" للبحوث والاستشارات مع مكتب البحوث الاقتصادية "BER" بجامعة ستيلينبوش في جنوب أفريقيا، آفاق العلاقات الاقتصادية بين الشرق الأوسط وأفريقيا.

واستعرضت الجلسة، التي جاءت في إطار الجولة البحثية التي يقوم بها مركز تريندز في جنوب أفريقيا، التطورات الاقتصادية اللافتة التي تشهدها القارة الأفريقية، وما تزخر به من فرص تجارية واستثمارية واعدة.

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وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز "تريندز"، أهمية الجلسة النقاشية في تعزيز التعاون البحثي مع المراكز الأفريقية الرائدة، مشيراً إلى أن "مكتب تريندز" في كيب تاون يمثل نقطة ارتكاز لجهود المركز في القارة الأفريقية، ويسعى إلى توسيع نطاق الأبحاث المشتركة مع المؤسسات البحثية الأفريقية المرموقة.

وقال الدكتور يوهان كيرستن مدير مكتب البحوث الاقتصادية "BER" بجامعة ستيلينبوش، إن هذه الجلسة النقاشية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون مع "تريندز" في المجالات البحثية ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: وام
أفريقيا
تريندز
تريندز للبحوث والاستشارات
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