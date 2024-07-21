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علوم الدار

مستشفيات الظفرة تقدم التوعية الصحية لزوار مهرجان ليوا للرطب

مستشفيات الظفرة تقدم التوعية الصحية لزوار مهرجان ليوا للرطب
21 يوليو 2024 15:27

 تقدم مستشفيات الظفرة من خلال جناحها بمهرجان ليوا للرطب بدورته الـ 20، دوراً تثقيفياً وتوعوياً للجمهور حول أهمية الممارسات التي يجب اتباعها من أجل حياة صحية مستدامة.

وتأتي المشاركة في المهرجان، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث وتختتم فعالياته يوم 28 يوليو الحالي، في إطار الدور المجتمعي والخدمي لمستشفيات الظفرة في تقديم الرعاية الصحية، حيث تقوم من خلال جناحها بتقديم خدمات قياس المؤشرات الحيوية لزوار المهرجان، لفحص ضغط الدم والسكر، والتوعية بأهمية الفحص الدوري.

ويقدم قسم التوعية للتغذية الصحية نصائح للزوار بحسب احتياجاتهم الصحية حول الغذاء الصحي المناسب لهم.

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ويضم الجناح قسماً للتطبيب عن بعد، يقدم شرحاً لخدمة التطبيب عن بعد التي تربط المرضى في المناطق النائية عن طريق محادثات الفيديو مع الأطباء المتوفرين في جميع مستشفيات المنطقة الغربية لإجراء المقابلات بدلاً من التنقل لمسافات طويلة من أجل الحصول على استشارة الطبية.

ويتيح الجناح كذلك للزوار كتيبات تثقيفية من المركز الوطني للتأهيل منها ما يتناول مهارات التربية الأساسية للوالدين والنصائح التي يجب اتباعها من أجل وقاية الأطفال من السلوكيات الضارة، كذلك توجد كتيبات تتناول التوعية بمخاطر المواد المخدرة، والتأثيرات المدمرة لأنواعها المختلفة، وسبل العلاج منها، وكيفية التعامل مع أعراضها الانسحابية، وآثارها النفسية والاجتماعية، ومخاطر الكحول وعلاجها، وعلاج الإدمان، ودور الأسرة في التعافي منه.

المصدر: وام
مهرجان ليوا للرطب
الظفرة
مستشفيات الظفرة
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