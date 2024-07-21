«ناشئة الشارقة» يبدعون في «مختبر المهارات»

الشارقة (الاتحاد)

تمكن منتسبو ناشئة الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، من إنتاج وصناعة نماذج إبداعية لطاولات خشبية بفن الريزن، بطريقة فنية مبتكرة أظهرت مدى قدرتهم على التعامل مع مختلف الفنون الحديثة وتوظيف التقنيات المتاحة في إنتاج أعمال فنية تحمل مضامين جمالية.

جاء ذلك خلال المشاركة في مختبر المهارات، الذي تنظمه ناشئة الشارقة، للعام الثالث على التوالي في مراكزها بكل من ناشئة واسط، وناشئة خورفكان، وناشئة كلباء، وناشئة دبا الحصن، ضمن فعاليات صيفك ويانا 2024، تحت شعار «حيث تلتقي المهارة بالمتعة»، وفي إطار أعمال مختبر الفنون التشكيلية.

وخاض المنتسبون تجربة تعلم استثنائية تهدف إلى تدريب النشء على فنون الحرف اليدوية، حيث اكتسبوا من خلالها مهارات عالية في استخدامات مادة الإيبوكسي، التي تُعد من أهم مواد المعالجة الفنية المستخدمة في أعمال الديكور وإنتاج القطع الفنية المختلفة.

ركّز برنامج صناعة الطاولات على تعريف المنتسبين بمدخل إلى التصميم الإبداعي والدمج بين مواد وتقنيات مختلفة، إضافة إلى تدريبهم على طرق معالجة الأخشاب الطبيعية، وإعداد القوالب الخاصة بالطاولات، وتنعيم الأخشاب وصقلها باستخدام ورق السنفرة.

واكتسب المنتسبون مهارة خلط مادة الإيبوكسي بالنسب الصحيحة، ومزجها مع الأخشاب بتأثيراتها اللونية الإبداعية وتلميعها، علاوة على مهارة استخدام الفرشاة في طلاء الأخشاب بالزيوت الخاصة بحمايتها والمحافظة على ديمومتها.

أهمية البرنامج

تبرز أهمية البرنامج في إطلاق العنان لخيال المنتسبين في تحويل الأخشاب إلى مجموعة متنوعة من الديكورات المنزلية والطاولات الفنية، بالشكل الذي ينمي خيالهم الإبداعي، ويمكنهم من زيادة إنتاجية الصناعات الفنية اليدوية بقوالب إبداعية مبتكرة، في نموذج يجمع بين التعلم المستمر والإبداع الفني.