الإثنين 22 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الإمارات للسرطان» تدعم علاج 144 مصاباً

«الإمارات للسرطان» تدعم علاج 144 مصاباً
22 يوليو 2024 01:53

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
25 جهازاً لاستعادة المواد القابلة لإعادة التدوير في أبوظبي
أبوظبي.. لوحات في الأعماق

استعرض الملتقى السنوي السابع لجمعية الإمارات للسرطان خططها المستقبلية، وما تقدمه الجمعية من أعمال خيرية وإنسانية للمرضى والمحتاجين وجهودها المبذولة للتوعية والوقاية من الإصابة بأمراض السرطان على اختلاف أنواعه، وزيادة الوعي المجتمعي بأنواع السرطان إلى جانب بث روح الأمل والتفاؤل في نفوس المرضى والمصابين.
وحضر الملتقى الذي عقد في قاعة فندق إرث أبوظبي، نادي ضباط القوات المسلحة سابقاً، الشيخ الدكتور سالم بن ركاض رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من الأطباء والمسؤولين في القطاع الصحي والجمعيات الخيرية والتطوعية، وأعضاء الجمعية وبعض الأفراد من المتعافين والمصابين وأسرهم.
وأكد الشيخ د.سالم بن ركاض في كلمته على التزام الجمعية بأهدافها النبيلة لخدمة ورعاية مصابي السرطان، وتنفيذ برامج التوعية والوقاية من المرض في إطار المسؤولية المجتمعية من خلال التعاون مع المؤسسات والجهات الداعمة والخيرين.
من جهته، قدم عوض سالم الساعدي المدير التنفيذي للجمعية محطات وإنجازات ومبادرات في مسيرة جمعية الإمارات للسرطان، مشيراً إلى أن الجمعية قدمت خلال العام 2023 مبلغ 950 ألف درهم كدعم علاجي لحوالي 144 فرداً مصاباً بالسرطان،

 

جمعية الإمارات للسرطان
السرطان
أبوظبي
القطاع الصحي
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي
علوم الدار
تنويه من شرطة أبوظبي
21 يوليو 2024
حسن عبدالله خلال مشاركته في إحدى المبادرات التطوعية (الصور من المصدر)
الترفيه
حسن عبدالله.. فارس العمل التطوعي
اليوم 02:17
بايدن يتحدث في مناسبة سابقة بحضور نائبته كامالا هاريس (رويترز)
الأخبار العالمية
بايدن يتنحى ويدعم هاريس في مواجهة ترامب
اليوم 02:17
فلسطينيون يسيرون بجوار أنقاض مبانٍ وأكوام قمامة في مخيم جباليا للاجئين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قلق أممي من خطر تصعيد التوتر بمنطقة الشرق الأوسط
اليوم 02:17
ارتياح «ديمقراطي».. والجمهوريون يطالبون باستقالة بايدن فوراً
الأخبار العالمية
ارتياح «ديمقراطي».. والجمهوريون يطالبون باستقالة بايدن فوراً
اليوم 02:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©