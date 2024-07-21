«الإمارات للسرطان» تدعم علاج 144 مصاباً

أبوظبي (الاتحاد)

استعرض الملتقى السنوي السابع لجمعية الإمارات للسرطان خططها المستقبلية، وما تقدمه الجمعية من أعمال خيرية وإنسانية للمرضى والمحتاجين وجهودها المبذولة للتوعية والوقاية من الإصابة بأمراض السرطان على اختلاف أنواعه، وزيادة الوعي المجتمعي بأنواع السرطان إلى جانب بث روح الأمل والتفاؤل في نفوس المرضى والمصابين.

وحضر الملتقى الذي عقد في قاعة فندق إرث أبوظبي، نادي ضباط القوات المسلحة سابقاً، الشيخ الدكتور سالم بن ركاض رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من الأطباء والمسؤولين في القطاع الصحي والجمعيات الخيرية والتطوعية، وأعضاء الجمعية وبعض الأفراد من المتعافين والمصابين وأسرهم.

وأكد الشيخ د.سالم بن ركاض في كلمته على التزام الجمعية بأهدافها النبيلة لخدمة ورعاية مصابي السرطان، وتنفيذ برامج التوعية والوقاية من المرض في إطار المسؤولية المجتمعية من خلال التعاون مع المؤسسات والجهات الداعمة والخيرين.

من جهته، قدم عوض سالم الساعدي المدير التنفيذي للجمعية محطات وإنجازات ومبادرات في مسيرة جمعية الإمارات للسرطان، مشيراً إلى أن الجمعية قدمت خلال العام 2023 مبلغ 950 ألف درهم كدعم علاجي لحوالي 144 فرداً مصاباً بالسرطان،