«الأعمال الخيرية»: 25 مليون درهما لـ 17 ألف مستفيد داخل الدولة

عجمان (الاتحاد)

أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية عن تقديمها دعماً مالياً بلغ 25 مليوناً و600 ألف درهم خلال النصف الأول من عام 2024، وذلك لأكثر من 17 ألف مستفيد داخل الإمارات، بينهم 1100 مواطن حصلوا على مساعدات متنوعة تزيد قيمتها على 6 ملايين درهم، كما قدمت الهيئة دعماً مالياً بقيمة مليون و964 ألف درهم لـ 22 مؤسسة محلية وخيرية، تعزيزاً للتعاون والتكافل الاجتماعي.

وتضمنت المساعدات التي قدمتها الهيئة للمسجلين لديها مجموعة متنوعة من المشاريع والمبادرات الخيرية، شملت: دفع رسوم دراسية، إيجار وصيانة منازل، سداد فواتير الكهرباء، توفير الأثاث والأجهزة الكهربائية، رسوم تجديد الإقامة، توفير تذاكر للأسر المتعففة والغارمين، رسوماً جامعية، أدوية وعمليات جراحية، سداد ديون، إلى جانب مساعدات أخرى متنوعة.

وبهذه المناسبة قال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية العالمية: «نتوجه بالشكر والامتنان إلى أصحاب القلوب الرحيمة الذين ساهموا بسخاء في دعم مشاريعنا الخيرية، فبدعمهم المستمر، استطعنا الوصول إلى هذا العدد الكبير من المستفيدين خلال 6 أشهر فقط، وهذا يعكس الصورة المشرقة لأبناء الإمارات والمقيمين فيها، ويترجم ثقافة الخير والعطاء التي أسستها قيادة دولة الإمارات وجعلتها منهجاً وأسلوب حياة».

دعم حملات الهيئة

دعا الشيخ محمد النعيمي أصحاب الأيادي البيضاء لدعم حملات الهيئة، ومنها حملة الصيف وحملة العودة إلى المدارس، مؤكداً أن فرق العمل تتابع ميدانياً تنفيذ كافة المشاريع الخيرية