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علوم الدار

ابن طوق يترأس وفد الدولة إلى الهند غداً لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

ابن طوق يترأس وفد الدولة إلى الهند غداً لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
22 يوليو 2024 11:14

يترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس إنفستوبيا، وفد الدولة إلى الهند الصديقة، غداً بمشاركة معالي علياء عبد الله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال وأكثر من 27 ممثلاً عن جهات حكومية وشركات وطنية وذلك لتعزيز فرص التعاون الاقتصادي وبناء الشراكات على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في قطاعات الاقتصاد الجديد والخدمات اللوجستية والصناعات المتقدمة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والبيئة والاستثمار، بما يدعم تنافسية واستدامة الاقتصاد في البلدين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين، والتي شهدت نقلات نوعية في كافة مجالات التعاون المشترك خلال السنوات الماضية، في ضوء توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في الدولتين الصديقتين.

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ويشارك الوفد في مدينة تشيناي بولاية تاميل نادو الهندية إطلاق نسخة جديدة لحوارات "إنفستوبيا العالمية" بمشاركة أكثر من 300 من القادة ورجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال وخبراء الاقتصاد وممثلين عن شركات القطاع الخاص الإماراتية والهندية الرائدة بهدف خلق فرص اقتصادية واستثمارية متنوعة تدعم رؤية البلدين في التوسع بالقطاعات والمجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما يعقد معالي عبدالله بن طوق خلال الزيارة عدداً من اللقاءات الثنائية مع وزراء ومسؤولين حكوميين في الهند، إضافة إلى زيارة إلى "المعهد الهندي للتكنولوجيا مدراس"IITM، أحد أعرق معاهد الهندسة والتكنولوجيا في الهند، وكذلك زيارة مقر شركة "تاميل نادو للتنمية الصناعية" TIDCO، ومركزها للتصنيع المتقدم.

المصدر: وام
عبدالله المري
الإمارات
الهند
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