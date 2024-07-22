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علوم الدار

نهيان بن مبارك: «ليوا للرطب» يلعب دوراً كبيراً في المحافظة على النخلة ومنتجاتها

نهيان بن مبارك: «ليوا للرطب» يلعب دوراً كبيراً في المحافظة على النخلة ومنتجاتها
22 يوليو 2024 12:06

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن مهرجان ليوا للرطب يمثل منصة هامة ويلعب دوراً كبيراً في المحافظة على النخيل والاهتمام بالصناعات المرتبطة بها، وتشجيع المزارعين على التوسع في هذا المجال، باعتباره دعامة أساسية وهامة لتحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن اهتمام المهرجان بالزراعة بشكل عام من خلال طرحه للمسابقات التي تعنى بالرطب والفاكهة وبرامج متنوعة تعزز مشاريع صون التراث.

واستمع معاليه خلال زيارته الدورة العشرين من مهرجان ليوا للرطب، أمس الأحد، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، إلى شرح موجز من عبيد خلفان المزروعي مدير المهرجان، حول أبرز المسابقات والفعاليات التي يتضمنها المهرجان ومنها «مزاينة الرطب»، و«مسابقات الفواكه»، و«المزرعة النموذجية»، و«أجمل مجسم تراثي»، و«أجمل مخرافة رطب»، وآلية المشاركة والتحكيم.

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كما التقى أعضاء لجان التحكيم واللجان المنظمة، وزار أجنحة الجهات الراعية والداعمة والمشاركة من الجهات الحكومية والخاصة، وأركان المصانع والشركات والمحلات العاملة في القطاع الزراعي.

المصدر: وام
نهيان بن مبارك
ليوا للرطب
مهرجان ليوا للرطب
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