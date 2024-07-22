8.284 مليون إجراء ذاتي لموظفي الحكومة الاتحادية عبر «بياناتي»

أظهرت إحصاءات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن موظفي الحكومة الاتحادية نفذوا 8 ملايين و284 ألف إجراء موارد بشرية، ذاتياً، عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، وذلك منذ إطلاق نظام الخدمة الذاتية في العام 2013، وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.

وقالت ليلى عبيد السويدي، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، في بيان صحفي اليوم: «إن نظام الخدمة الذاتية في نظام «بياناتي»، يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لموظفي الحكومة الاتحادية، وإدارات الموارد البشرية، على حد سواء. كما يلقى إقبالاً كبيراً من الموظفين، حيث يمكنهم من إتمام كافة إجراءات الموارد البشرية الخاصة بهم، بشكل ذاتي، دون العودة لإدارات الموارد البشرية، وبشكل سهل وسريع، بخطوات بسيطة».

وذكرت أن موظفي الوزارات والجهات الاتحادية نفذوا أكثر من 8 ملايين و284 ألف إجراء موارد بشرية، ذاتياً، خلال 11 عاماً، منها 436 ألفاً خلال النصف الأول من العام الجاري، فقط، وذلك عبر الواجهة الجديدة لنظام إدارة معلومات الموارد البشرية «بياناتي» UXUI، أو من خلال تطبيق الهيئة الذكي (FAHR).

وأفادت بأن تطبيق الهيئة الذكي FAHR يشهد تحديثات مستمرة، حتى يواكب آخر المستجدات التكنولوجية، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين، كما يلقى إقبالاً كبيراً من قبل موظفي الحكومة الاتحادية، على اعتباره المنصة الأولى لإتمام جميع إجراءات الموارد البشرية الخاصة بهم ذاتياً، والوصول لجميع خدمات الهيئة الذكية، بخطوات سهلة وبسيطة، على مدار الساعة، ومن أي مكان في العالم، حيث نفذوا عبره قرابة مليون و33 ألف إجراء موارد بشرية، ذاتياً، منذ إطلاقه في العام 2014، وحتى منتصف العام 2024، كما سجل التطبيق أكثر من 190 ألف تحميل خلال نفس الفترة.

ولفتت ليلى السويدي إلى أن 49 وزارة وجهة اتحادية مفعلة لنظام «بياناتي»، وتستفيد بشكل مباشر من الخدمات التي يقدمها تطبيق FAHR الذكي، لا سيما الخدمات المرتبطة بأنظمة وإجراءات الموارد البشرية الذكية في الحكومة الاتحادية، بينما هناك 18 جهة اتحادية أخرى رابطة بالنظام.

من جانبه، أوضح عاصم العوضي، مدير إدارة نظام معلومات الموارد البشرية في الهيئة، أن التطبيق يشكل منصة ذكية موحدة تتيح لموظفي الحكومة الاتحادية إمكانية إتمام جميع إجراءات الموارد البشرية الخاصة بهم بشكل ذاتي، من خلال أجهزتهم المحمولة، دون الحاجة إلى الرجوع لإدارات الموارد البشرية في مؤسساتهم، وهو الأمر الذي يبسط إجراءات الموارد البشرية، ويسهل على الموظفين، ويوفر الوقت والجهد على إدارات الموارد البشرية، ويمكنها من التركيز بشكل أكبر على المهام والمسؤوليات والمشروعات الاستراتيجية في المؤسسة.

وأشار العوضي إلى أن الهيئة تعمل بشكل متواصل على تطوير تطبيقها الذكي، وتحويل كافة خدماتها الرئيسية والفرعية إلى ذكية وإتاحتها عبر التطبيق، مؤكداً أن الهيئة أدخلت العديد من التحسينات على التطبيق خلال العام الماضي، ومنها: (تطوير آلية إدخال خطة التطوير الفردية للموظف في نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، وإضافة طلبات العديد من الإجازات كإجازة أداء الامتحان، والإجازة المرضية والدراسية من داخل الدولة وخارجها، بالإضافة إلى إتاحة خدمة التقديم على إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين).

ومن الخدمات التي يقدمها تطبيق FAHR الذكي لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية: (خدمة التوقيع الإلكتروني على العقود والقرارات الوزارية، وخدمة تقييم أداء الموظفين الجدد خلال فترة التجربة، وخدمة طلب العمل عن بعد يوم الجمعة، والاطلاع على عقود العمل الخاصة بهم، والتوقيع عليها إلكترونياً، وتسجيل حضور وانصراف فائت، وإصدار بطاقة العمل الإلكترونية، والبحث عن الوظائف الشاغرة في الحكومة الاتحادية، وتسهيل عملية التقديم عليها للباحثين عن عمل).

ومن أبرز إجراءات الموارد البشرية الذاتية التي يتم تقديمها عبر تطبيق الهيئة: (الإجازات، الاطلاع على سجلات الحضور والانصراف، وطلب خطاب لمن يهمه الأمر، وطلب شهادة راتب، وشهادة خبرة، وطلب استشارة قانونية حول قوانين وسياسات وتشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وإتمام كافة مراحل نظام إدارة الأداء الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية، وإنشاء خطط التطوير الفردية الخاصة بهم).

ويقدم التطبيق حزمة من الخدمات الذاتية لموظفي الحكومة الاتحادية ومنها: (عرض وتحديث الوثائق الشخصية، وطلب خدمة الدعم الفني، لمساعدة الوزارات والجهات الاتحادية في تنفيذ إجراءات الموارد البشرية المختلفة، والبحث عن موظفين في الحكومة الاتحادية، والتواصل معهم عبر البريد الإلكتروني، وترشيح الموظفين ضمن نظام المكافآت والحوافز الاتحادي، والاطلاع على بطاقة الوصف الوظيفي).