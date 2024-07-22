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شرطة أبوظبي تعزز الوعي المروري لسائقي "الأجرة"

شرطة أبوظبي تعزز الوعي المروري لسائقي "الأجرة"
22 يوليو 2024 13:24

عززت شرطة أبوظبي التوعية لسائقي مركبات الأجرة حول قوانين وأنظمة وقواعد المرور في ورشة عمل عقدتها مديرية المرور والدوريات الأمنية في مسرح المديرية، وذلك ضمن استراتيجيتها في أمن الطرق.

وأكد العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية اهتمام شرطة أبوظبي بحث السائقين على ضرورة الالتزام بالقيادة المرورية الواعية والآمنة وتوعيتهم بالأخطاء التي يرتكبها بعض سائقي مركبات الأجرة ومركبات الخدمة العامة والتي تشكل تهديداً للسلامة على الطرق ومن بينها التجاوز الخاطئ، والانحراف والتوقف المفاجئ، وما ينتج عن ذلك من حوادث الصدم وتعريض سلامة السائقين ومستخدمي الطريق للخطر.

وناشد سائقي مركبات الأجرة بضرورة الالتزام بالوقوف في الأماكن الآمنة لصعود ونزول الركاب، وخفض السرعات والاهتمام بالمركبة وصيانتها، والتقيد بالسرعات المحددة على طرق إمارة أبوظبي.

وحذر الرائد أحمد عبد الله المهيري مدير فرع التوعية والتثقيف المروري في أبوظبي من مخاطر تجاوز الإشارة الحمراء والذي يتسبب في وقوع الحوادث المرورية التي تؤدي إلى الوفيات والإصابات، وحث سائقي مركبات الأجرة على عدم الانشغال عن الطريق وتجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور وأهمية لانتباه والتركيز أثناء القيادة وعدم التعدي على خطوط عبور المشاة والالتزام بحدود السرعة المقررة داخل المدن والطرق الخارجية حتى يمكنهم السيطرة على المركبة والانتباه لمفاجآت الطريق وتفادي وقوع الحوادث.

وتخلل الورشة توزيع كتيبات وعرض فيديوهات توعية رقمية حول حوادث مرورية والدروس المستفادة منها كما تم التركيز على توعيتهم بمختلف اللغات العربية والإنجليزية والأوردو بخطورة التوقف في وسط الطريق لأي سبب من الأسباب، وأهمية التوجه إلى أقرب مخرج لتأمين سلامة مستخدمي الطريق وفي حال عدم القدرة على تحريك المركبة الاتصال فوراً بمركز القيادة والتحكم على الهاتف 999 لتقديم الدعم اللازم تجنباً لوقوع الحوادث الجسيمة والخطيرة وعرقلة حركة السير وضرورة الالتزام بالمواقف المخصصة لمركبات الأجرة عند نزول وصعود الركاب.

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