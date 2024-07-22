الإثنين 22 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن محمد: المؤسسة العسكرية انضمامي لها شرف ووسام ومسؤولية أعتز بها

حمدان بن محمد: المؤسسة العسكرية انضمامي لها شرف ووسام ومسؤولية أعتز بها
22 يوليو 2024 14:09

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، أن المؤسسة العسكرية فخر للوطن وحصن لاتحادنا ووحدتنا وردع للعدو وسر للاستقرار والازدهار وحماية مكتسبات دولة الإمارات وانضمامه لها شرف ووسام ومسؤولية يعتز بها.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «التقيت خلال زيارتي لوزارة الدفاع كبار القادة في الوزارة بالإضافة لقيادات قواتنا المسلحة بكافة فروعها. واطلعت خلال اللقاء على آليات العمل وخطط التطوير وأهم المشاريع. المؤسسة العسكرية التي بناها ويتابعها سيدي رئيس الدولة حفظه الله، ويسانده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هي فخر للوطن.. وحصن لاتحادنا ووحدتنا.. وردع للعدو.. وسر للاستقرار والازدهار وحماية مكتسبات دولة الإمارات.. وانضمامي لها شرف.. ووسام.. ومسؤولية أعتز بها وأعتز بانضمامي لفريق العمل القائم على هذه المؤسسة العريقة التي أصبحت نموذجاً عسكرياً عالمياً ناجحاً».

 

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: علاقاتنا مع أفريقيا في تطور مستمر
ابن طوق يترأس وفد الدولة إلى الهند غداً لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المؤسسة العسكرية
حمدان بن محمد
الإمارات
آخر الأخبار
سانشو مطلوب في باريس
الرياضة
سانشو مطلوب في باريس
اليوم 15:30
ذهبيتان وفضية للإمارات في بطولة أبو ظبي جراند سلام للجوجيتسو بريو دي جانيرو
الرياضة
ذهبيتان وفضية للإمارات في بطولة أبو ظبي جراند سلام للجوجيتسو بريو دي جانيرو
اليوم 15:24
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب باكستان
اليوم 15:15
صحف العالم: «هيمنة كاملة» لفريق الإمارات وبوجاتشار «أسطورة»
الرياضة
صحف العالم: «هيمنة كاملة» لفريق الإمارات وبوجاتشار «أسطورة»
اليوم 15:00
ماكرون: باريس جاهزة لاستضافة الأولمبياد
الرياضة
ماكرون: باريس جاهزة لاستضافة الأولمبياد
اليوم 14:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©