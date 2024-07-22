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رئيس الدولة يزور ملك البحرين في مقر إقامته في أبوظبي

رئيس الدولة يزور ملك البحرين في مقر إقامته في أبوظبي
22 يوليو 2024 15:38

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أخاه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، في مقر إقامته في أبوظبي.

وتبادل سموه وجلالة الملك حمد بن عيسى والحضور، خلال اللقاء، الأحاديث الودية التي تعبر عن الأواصر الأخوية المتينة والخاصة التي تجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين، والحرص المتبادل على مواصلة ترسيخها، بما يعزز التعاون والتنسيق المشترك على جميع المستويات، ويخدم أولويات التنمية والازدهار المستدام في البلدين، ويلبي تطلعات شعبيهما الشقيقين إلى مزيد من التقدم والرخاء.

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حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.
كما حضره سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار الأمن الوطني، الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى، قائد الحرس الملكي البحريني، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.

المصدر: وام
رئيس الدولة
ملك البحرين
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