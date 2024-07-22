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علوم الدار

"الهوية والجنسية": "التأمين الصحي للتأشيرات السياحية" يوفر الرعاية لزائري الدولة

"الهوية والجنسية": "التأمين الصحي للتأشيرات السياحية" يوفر الرعاية لزائري الدولة
22 يوليو 2024 15:50

 أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن مشروع التأمينات الصحية للتأشيرات السياحية يدعم القطاعين السياحي والصحي في الدولة من خلال تنظيم وحوكمة إجراءات التأمين الصحي للتأشيرات السياحية، ومن ثم تعزيز تنافسية الدولة عالمياً في مؤشرات الإقامة والسفر.

وتم اعتماد المشروع كأحد المشاريع التحولية المعتمدة للدورة الثانية 2023-2024، ضمن اتفاقيات الأداء التي تم اعتمادها مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء.
وتعتبر المشاريع التحولية مبادرة نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها، وتتميز بتحقيق أثر كبير في كافة القطاعات ضمن فترات زمنية قصيرة.

وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، ان المشروع يتضمن العمل على إصدار التأمين الصحي للتأشيرات السياحية من خلال المنصة الإلكترونية للتأمينات الصحية على مستوى الدولة، وذلك لتسهيل عملية إصدار التأمين الصحي أثناء التقديم على التأشيرات السياحية من خلال منظومة الخدمات الذكية في الهيئة.

وأضاف أن اعتماد المشروع كمشروع تحولي ضمن المشاريع التحولية للهيئة في الدورة الثانية، يسهم في تحول دولة الإمارات إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد كمحور رئيسي لرؤية نحن الإمارات 2031، من خلال المساهمة في جهود ومبادرات بناء الاقتصاد الأنشط والأكثر تنافسية على مستوى العالم.

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وأكد اللواء سهيل الخييلي أن تطبيق المشروع يهدف إلى تحقيق عدد من أولويات وأهداف الهيئة التي تتمثل في دعم القطاع السياحي في دولة الإمارات من خلال تشجيع الزائرين الراغبين في زيادة الدولة من جميع أنحاء العالم على زيارتها، وذلك بتوفير التأمين الصحي لهم في الحالات الطارئة، وكذلك دعم القطاع الصحي بالدولة عبر زيادة معدلات تشغيل المرافق الصحية وزيادة عائد التشغيل، إضافة إلى حوكمة وتسهيل إجراءات إصدار التأمين الصحي الخاص بالتأشيرات السياحية للمتعاملين، وأتمتة عمليات التأمين الصحي للتأشيرات بواسطة المنصة الإلكترونية والتي تقوم بإدارة عملية التسعير وإصدار التأمين من قبل جميع شركات التأمين بالدولة.

المصدر: وام
التأمين الصحي
الإمارات
الهوية والجنسية
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