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علوم الدار

«الفارس الشهم 3» تُجهز الخيام للأسر النازحة في قطاع غزة

شعار عملية الفارس الشهم 3
22 يوليو 2024 19:09

واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال عملية «الفارس الشهم 3»، حملة تقديم المساعدات الإغاثية ومُستلزمات الإيواء العاجلة للعائلات الفلسطينية المُتضررة من تداعيات الوضع في مخيم النصيرات، وذلك عبر توفير خيام للنازحين، حيث بلغ عدد الخيام أكثر من 13000 خيمة تم توفيرها منذ بداية عملية «الفارس الشهم 3»، والتي استهدفت الأسر النازحة التي تأثرت بالأحداث الصعبة خلال الأيام الماضية. 
 وقدمت عملية «الفارس الشهم 3»، خيام إيواء للنازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، لمساندة العائلات بعد حرق وتدمير خيامهم خلال الأيام الماضية جراء القصف، ولا تزال الجهود الإماراتية متواصلة في توفير مواد الإيواء للمتضررين.
 وسارع متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» بتجهيز خيام الإيواء للعائلات النازحة وسط قطاع غزة، ممن فقدوا خيامهم التي تم تجهيزها خلال وقت سابق من جراء النزوح، في خطوة إنسانية عاجلة لمساعدة العائلات المنكوبة، ومن تضررت من حالات النزوح المتكررة والأوضاع المأساوية الصعبة.
  وتُقدم الإمارات العربية المتحدة، المُساعدات الإنسانية وتُنفذ المشاريع الإغاثية في قطاع غزة، للتخفيف من معاناة الأسر الفلسطينية النازحة، في خطوة إنسانية تهدف من خلالها إلى مساندة الأشقاء في قطاع غزة، والعمل على توفير مقومات الحياة الأساسية لهم، والتي يجدون صعوبة بالغة في توفيرها نتيجة الحرب والنزوح من منازلهم، ومنع دخول المساعدات والمستلزمات الأساسية إليهم.

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