اختتام ورشة المجتمع المدني والنهوض بحقوق الإنسان

أبوظبي (وام)

اختتمت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، فعاليات الورشة التدريبية “مساهمات المجتمع المدني في النهوض بحقوق الإنسان في الإمارات” لمؤسسات النفع العام العاملة في الدولة بهدف تعزيز معرفتهم بالقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.

وجاء تنظيم الورشة بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع وجامعة الدول العربية، في الفترة ما بين 19 إلى 21 يوليو 2024 في دبي.

وأكدت هند العويس مديرة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، الالتزام بدعم وتطوير قدرات مؤسسات النفع العام في مجال حقوق الإنسان، والعمل على تنظيم المزيد من هذه اللقاءات في المستقبل بالشراكة مع أبرز الهيئات في القطاع، مشيرة إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار التزام اللجنة بالشفافية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، وسعيها الدائم نحو تطوير استراتيجيات فعالة لحمايتها وتعزيز الوعي حولها.