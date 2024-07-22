الثلاثاء 23 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

اختتام ورشة المجتمع المدني والنهوض بحقوق الإنسان

اختتام ورشة المجتمع المدني والنهوض بحقوق الإنسان
23 يوليو 2024 00:57

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة وملك البحرين: تعزيز التعاون لخدمة أولويات التنمية والازدهار المستدام
خالد بن محمد بن زايد: ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية للابتكار التكنولوجي

اختتمت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، فعاليات الورشة التدريبية “مساهمات المجتمع المدني في النهوض بحقوق الإنسان في الإمارات” لمؤسسات النفع العام العاملة في الدولة بهدف تعزيز معرفتهم بالقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان. 
وجاء تنظيم الورشة بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع وجامعة الدول العربية، في الفترة ما بين 19 إلى 21 يوليو 2024 في دبي. 
وأكدت هند العويس مديرة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، الالتزام بدعم وتطوير قدرات مؤسسات النفع العام في مجال حقوق الإنسان، والعمل على تنظيم المزيد من هذه اللقاءات في المستقبل بالشراكة مع أبرز الهيئات في القطاع، مشيرة إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار التزام اللجنة بالشفافية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، وسعيها الدائم نحو تطوير استراتيجيات فعالة لحمايتها وتعزيز الوعي حولها.

حقوق الإنسان
الإمارات
وزارة تنمية المجتمع
جامعة الدول العربية
آخر الأخبار
استمرار النيران بميناء الحديدة لليوم الثالث بعد القصف الإسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تواصل اشتعال النيران في ميناء الحُديدة
23 يوليو 2024
نازحون يفرون جراء القصف وأوامر الإخلاء في خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مقتل عشرات الفلسطينيين وأوامر إخلاء إسرائيلية في جنوب غزة
23 يوليو 2024
كامالا هاريس خلال فعالية رياضية في واشنطن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
هاريس تسعى لتوحيد صفوف «الديمقراطيين»
23 يوليو 2024
الجفاف يدمر المحاصيل في أفريقيا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجفاف يضاعف أعداد النازحين من أفريقيا
23 يوليو 2024
قوات صومالية لدى ملاحقة عناصر حركة الشباب الإرهابية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مقتل العشرات في اشتباكات بين القوات الصومالية وحركة «الشباب»
23 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©