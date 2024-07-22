إطلاق دفعات التسريع لدعم برنامج «تصفير البيروقراطية»

دبي (الاتحاد)

أطلق مركز المسرعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، دفعات تسريع دعم برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، بمشاركة فرق عمل من أكثر من 42 جهة حكومية اتحادية ومحلية. ومشاركة أكثر من 200 خبير ومختص في فرق القيادة والرعاة والمسرعات والرعاة، وحضور عدد من الوزراء ومدراء الجهات الحكومية.

وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن جهود الوزارة متواصلة بجودة خدمات المتعاملين وتعزيز تجربتهم في الحصول على الخدمات التي تقدمها من دون إبطاء أو تأخير، لاسيما خدمة إصدار وتجديد تصاريح شركات النقل البري، بما يسهم في دفع عجلة التقدم في قطاع النقل.

من جهته، أكد معالي سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن هذه المبادرة ستعزز من كفاءة الأداء الحكومي وتسهم في بناء مستقبل صناعي وتكنولوجي متقدم يليق بطموحات دولتنا. كما تتماشى مشاركتنا في هذا البرنامج مع جهودنا المستمرة والهادفة إلى تطوير تجربة المستثمر الصناعي، وضمان أن تكون سلسة ومتكاملة.

تسهيل الإجراءات

وقال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة: إن الوزارة تعمل على تسهيل إجراءات الحصول على تصاريح الحافلات السياحية وتعزيز المسارات السياحية في الدولة من خلال مشروع «جولات الإمارات الكبرى» UAE Grand Tours، الذي يهدف إلى توفير مسارات وطنية تمتد لمدة 14 يوماً عبر مختلف الإمارات السبع.

وقال معالي الشيخ سالم بن خالد بن عبدالله القاسمي وزير الثقافة: نسعى في وزارة الثقافة إلى أن يكون لنا دور فاعل في الارتقاء بنوعية الخدمات، وتبنّي ممارسات من شأنها تبسيط الإجراءات وتسهيلها على المتعاملين، وذلك بالتعاون مع فريق العمل والجهات الحكومية والمؤسسات المعنية، الهادفة إلى تعزيز بيئة جاذبة للمواهب الإبداعية.

وأكد معالي عبدالله بن عواد النعيمي، وزير العدل أن الوزارة تدعم تنفيذ هذه التوجيهات ضمن خطتها الاستراتيجية وبرامجها الداخلية والخارجية مع الشركاء، حيث سعت منذ بداية العام بتشكيل فرق عمل متخصصة بدأت بالفعل خطواتها الأولى في الميدان نحو تصفير البيروقراطية وتسريع تنفيذها.

وأكدت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، إن التحديات التي تغطيها دفعات تسريع دعم برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، تمثل مرحلة أولى لمبادرة وطنية يقودها مركز المسرعات الحكومية، هدفها تمكين الجهات وفرق العمل الحكومية من الاستفادة من منهجية التسريع في تحقيق الإنجاز المطلوب.

الاستغناء عن البيروقراطية

وقال المهندس محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات: نسعى لتسريع خطى الجاهزية للمستقبل من ناحية تطبيق النماذج والتكنولوجيا الرقمية بطريقة سليمة تنسجم مع توجهات الحكومة المستقبلية في تبسيط وتقليص الإجراءات، بما يرتقي بتجربة المتعاملين ويخدم المجتمع.

استدامة التطوير

من جهته، أكد اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إن الهيئة أنجزت خطة تطوير 3 خدمات رئيسة في زمن قياسي، هي خدمات جواز السفر، وبطاقة الهوية لفئة المواطنين، والنموذج الموحد لبطاقة الهوية وتصاريح الإقامة لفئة المقيمين.