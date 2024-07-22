الثلاثاء 23 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تدعو دول العالم لتعزيز الشراكات

الإمارات تدعو دول العالم لتعزيز الشراكات
23 يوليو 2024 00:58

نيويورك (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة وملك البحرين: تعزيز التعاون لخدمة أولويات التنمية والازدهار المستدام
خالد بن محمد بن زايد: ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية للابتكار التكنولوجي

أكد وفد دولة الإمارات العربية المتحدة إلى «المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2024» بنيويورك، في ختام فعاليات الحدث الأممي السنوي، أن دولة الإمارات تتبنى نموذجاً تعاونياً مرناً ومتطوراً باستمرار يهدف للتوسع في بناء الشراكات والعمل التنموي المثمر والمستدام عالمياً، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030، ويستشرف ما بعدها من آفاق استدامة التنمية للأفراد والمجتمعات والكوكب.
وشدد عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، في كلمة وفد دولة الإمارات التي ألقاها في ختام مشاركته في المنتدى الأممي في مقر الأمم المتحدة، على أن دولة الإمارات مستمرة، بتوجيهات القيادة الرشيدة، في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز اتفاقيات الشراكة وتبادل المعرفة وتنفيذ مشاريع التنمية الثنائية والمشتركة وتقديم المساعدات التي تحدث أثراً مستداماً.

الإمارات
التنمية المستدامة
نيويورك
عبدالله ناصر لوتاه
آخر الأخبار
استمرار النيران بميناء الحديدة لليوم الثالث بعد القصف الإسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تواصل اشتعال النيران في ميناء الحُديدة
23 يوليو 2024
نازحون يفرون جراء القصف وأوامر الإخلاء في خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مقتل عشرات الفلسطينيين وأوامر إخلاء إسرائيلية في جنوب غزة
23 يوليو 2024
كامالا هاريس خلال فعالية رياضية في واشنطن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
هاريس تسعى لتوحيد صفوف «الديمقراطيين»
23 يوليو 2024
الجفاف يدمر المحاصيل في أفريقيا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجفاف يضاعف أعداد النازحين من أفريقيا
23 يوليو 2024
قوات صومالية لدى ملاحقة عناصر حركة الشباب الإرهابية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مقتل العشرات في اشتباكات بين القوات الصومالية وحركة «الشباب»
23 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©