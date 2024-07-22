«بتروتشاينا» تنضم إلى ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز

ووهان - الصين (وام)

أعلنت شركة «بتروتشاينا»، شركة النفط الوطنية الصينية أمس، انضمامها إلى «ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز» الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر الأطراف ‘COP28’ في دولة الإمارات أواخر العام الماضي، لتنضم إلى أكثر من 50 شركة بالقطاع أعلنت التزامها بخفض الانبعاثات، ويبلغ مجموع إنتاج الشركات الموقعة على الميثاق حتى الآن نحو 43 في المائة من إجمالي إنتاج النفط العالمي.

وتعليقاً على انضمام «بتروتشاينا» للميثاق، أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف ‘COP28’، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة ‘COP28’ على إنجاز عمل مناخي شامل وفعال، من خلال تعزيز التعاون الدولي مع جميع الأطراف والشركاء لتحفيز جهود خفض الانبعاثات، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في جميع أنحاء العالم.

وقال معاليه: إن رئاسة ‘COP28’ أطلقت «ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز» ضمن جهودها الهادفة لتطبيق مبادئ الشفافية وشمول واحتواء الجميع، مشدداً على ضرورة مشاركة كافة المعنيين في مسؤوليات العمل المناخي ومفاوضاته، وأهمية الاستفادة من جهود وإمكانيات قطاع النفط والغاز في هذا المجال، ومن قدرته على المساهمة بشكل فعال في إيجاد وتنفيذ الحلول العملية المطلوبة للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.

من جانبه قال هوانغ يونغ تشانغ، رئيس شركة ‘بتروتشاينا’: «إن الشركة ملتزمة بالتنمية الخضراء وتسريع الانتقال نحو مستقبل أخضر ومنخفض الانبعاثات من خلال اتباع نهج من ثلاث خطوات هي (البدائل النظيفة، والتحول الاستراتيجي، والتنمية الخضراء)».



