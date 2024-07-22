تواصل الاستعدادات لانطلاق «مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل 2024»

عجمان (وام)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، تواصل دائرة التنمية السياحية بعجمان استعداداتها لإطلاق الدورة التاسعة من مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل الذي يعد من أبرز المهرجانات الثقافية، وذلك بقاعة الإمارات للضيافة بعجمان في الفترة من 24 إلى 28 يوليو الجاري.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان: «يمثل مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل منصة حيوية لتسليط الضوء على مكانة النخيل والرطب في المجتمع الإماراتي، ويعكس أهمية هذا المنتج، بوصفه رمزاً لهوية الوطن وقيمه التراثية.. ومن خلال هذا المهرجان، نسعى لتعزيز استدامة القطاع التراثي والزراعي في الدولة». وأضاف أن «الرطب ليس مجرد منتج زراعي، بل جزء من النسيج الثقافي الإماراتي الذي يعكس تاريخنا وإرثنا العريق.. ومن خلال فعاليات المهرجان، نعمل على دعم وتعزيز ثقافة الزراعة في المجتمع الإماراتي، والمساهمة في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية في هذا القطاع الحيوي».

ومن جانبه، قال محمود خليل الهاشمي، المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان: «يُعد المهرجان من أبرز الفعاليات التي تقدم أدواراً تراثية وزراعية واقتصادية مهمة، ويجسد التزام إمارة عجمان بالحفاظ على التراث، وتعزيز الثقافة والزراعة المستدامة.. ونهدف من خلال هذا المهرجان إلى دعم المجتمع المحلي وإنعاش النشاط الاقتصادي في المنطقة.. نحن ملتزمون بتعزيز الوعي والاهتمام بالتراث المحلي والمساهمة في الحفاظ على القيم الثقافية التي تمثل جوهر هويتنا الوطنية».

وقد اكتملت جميع التحضيرات اللازمة لضمان نجاح المهرجان، بما في ذلك تجهيز المسرح الرئيسي والسوق الشعبي والمناطق المخصصة للورش التعليمية إلى جانب التنسيق مع المزارعين والنحالين وأصحاب المشاريع الصغيرة والحرفيين. ويتضمن المهرجان برنامجاً يومياً متنوعاً يشمل عروضاً فنية وتراثية ومسابقات وورشاً تعليمية تلبي اهتمامات جميع الفئات العمرية.

ويعزز المهرجان جهود مكتب الثقافة والفنون في دائرة التنمية السياحية في عجمان لإدخال اللمسات الفنية والثقافية على معظم الفعاليات الاجتماعية والتراثية.. وتشارك فيه العديد من الجهات عبر تنظيم ورش العمل مثل وزارة تنمية المجتمع، ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ومتاحف الشارقة المتمثلة في حصن الشارقة ومتحف الشارقة للآثار ومتحف الشارقة العالمي وبيت الشيخ سعيد بن حمد القاسمي وبيت النابودة وحصن خورفكان.

الجوائز

ضم السوق الشعبي 56 محلاً متنوعاً، تشمل أسواقاً للمزارعين والعسل، إضافة إلى متاجر للملابس والهدايا التذكارية الخاصة بإمارة عجمان والتي تُعرض لأول مرة.

وتبلغ قيمة الجوائز الإجمالية للمهرجان حوالي 500 ألف درهم تتراوح بين 7000 درهم للمركز الأول، و5000 درهم للمركز الثاني، و3000 درهم للمركز الثالث في كل شوط بواقع شوط للإمارات الشمالية وثان للإمارات الأخرى وثالث لإمارة عجمان مخصصة للرطب والحمضيات والعسل.