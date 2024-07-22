محمد الشرقي يستقبل عليا الكندي الفائزة بـ«حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز»

الفجيرة (وام)

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الطالبة عليا خميس خلفان الكندي ووالدها، بمناسبة حصولها على جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميّز في دورتها الـ26، عن فئة الطالب المتميز. وأكد سموه، دور التعليم في بناء مجتمعات متطورة تقوم على المعرفة والابتكار، مشيراً إلى حرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على متابعة ودعم مسيرة التعليم وتطويرها بما يسهم في الارتقاء بدعائم التنمية الشاملة في الدولة.

وهنأ سموه الطالبة عليا الكندي وعائلتها على تحقيق هذا الإنجاز المتميز، مؤكداً دور الأسرة في دعم أبنائها وتشجيعهم على مواصلة التعلم واكتساب المعرفة وتطوير المهارات للاستمرار في رحلة التميز وتحقيق أفضل المستويات في المستقبل.

من جانبها، عبّرت الطالبة عليا الكندي، عن سعادتها بلقاء سمو ولي عهد الفجيرة، وتشجيع سموه لها، مما يشكّل حافزاً كبيراً للاستمرار في النجاح والتميز. حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.